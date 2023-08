NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Agosto 2023

La segnalazione su Simone Susinna e Anitta

In questi mesi a finire al centro dell’attenzione mediatica e del gossip sono stati Simone Susinna e Anitta. Lo scorso giugno infatti l’attore e la cantante sono stati paparazzati insieme e a quel punto si è prontamente parlato di un presunto flirt, che è stato poi confermato in seguito da parte dei diretti interessati. Proprio Simone infatti ha postato sui suoi social una serie di scatti insieme alla pop star, che in breve hanno fatto il giro del web. Tuttavia sembrerebbe che nelle ultime ore sia arrivata una battuta d’arresto, che sta già facendo discutere. Alcuni attenti fan infatti hanno notato come Susinna e Anitta abbiano smesso di seguirsi su Instagram, facendo ipotizzare una rottura. Ma non è finita qui.

Very Inutil People infatti ha ricevuto una segnalazione che coinvolge l’attore, che non è passata inosservata. Ma cosa è accaduto dunque e quale sarebbe il presunto motivo della fine della relazione tra Simone Susinna e Anitta? Questo quanto si legge in merito:

“In questi giorni è scoppiato uno scandalo in Brasile. Per farla breve: Anitta ha unfollowato Simone Susinna, cancellato le foto insieme. Ha poi detto che è single e di non aver mai detto di stare con qualcuno. Lo scandalo è che un giornalista, Pablo Oliveria, ha diffuso una presunta chat dello scorso maggio, dove il manager di Susinna avrebbe chiesto a un manager brasiliano di creare una coppia con Bruna Marquezine (attrice, ex di Neymar). Però Bruna non era disponibile, in quanto già fidanzata con un cantante. Quindi Anitta avrebbe chiuso con lui a causa di questa chat”.

Precisiamo tuttavia che la segnalazione che coinvolge Simone Susinna e Anitta va presa con le pinze, e che non ci sono prove effettive che confermerebbero che le cose siano andate esattamente in questo modo.