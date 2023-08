NEWS

Nicolò Figini | 28 Agosto 2023

Maurizio Costanzo oggi avrebbe compiuto 85 anni e per l’occasione verrà omaggiato in TV. Ecco dove e quando

L’omaggio in TV per Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo ci ha lasciato all’improvviso nel febbraio del 2023. Questa notizia ha lasciato senza parole tutti i fan che lo seguivano da anni e ovviamente anche Maria De Filippi, la quale è stata devastata dalla scomparsa del marito. Numerosi i messaggi di cordoglio da parte degli amici famosi. Tra questi, per esempio, possiamo ricordare quello di Simona Ventura, la quale ha pubblicato una foto insieme a Maurizio:

“Non ci sono parole. Davvero, Maurizio, ho sempre pensato che questo giorno non sarebbe arrivato mai. Per la persona che sei, la profondità che hai, la cultura che hai sempre elargito e la tua sagace ironia, questo paese perde TANTISSIMO. Abbraccio infinitamente Maria, Gabriele, Camilla e Saverio. Eri Vita. Buon viaggio”.

Oggi, 28 agosto, il compianto conduttore avrebbe compiuto 85 anni e per l’occasione in TV gli verrà reso omaggio. Questa sera, infatti, andrà in onda su Rai 1 il documentario “L’altro Costanzo” a cura di Pierluigi Diaco. L’appuntamento verrà trasmesso in seconda serata a partire dalle ore 23:15.

Si ripercorrerò la carriera di Maurizio Costanzo partendo dai suoi 14 anni fino agli ultimi anni di vita, passando per tutti i programmi da lui condotti e le esperienze di vita vissute. A occuparsene, come già affermato poc’anzi, sarò Pierluigi Diaco. Si tratta di un amico e collega che ha curato e montato personalmente l trasmissione. A parlare anche il direttore Paolo Corsini:

“La Direzione Approfondimenti è orgogliosa di aver realizzato un prodotto che è un viaggio nella storia della nascita del talk show e, soprattutto, un omaggio a un maestro del giornalismo quale è stato Maurizio Costanzo nel giorno in cui avrebbe compiuto 85 anni.

Ma proporre “L’Altro Costanzo” – affettuosamente realizzato da Pierluigi Diaco solo con materiale Rai – è anche un modo per tornare a esprimere il nostro ringraziamento per la profonda affezione che Costanzo ha sempre avuto nei confronti del servizio pubblico“.

Questo quanto riportato anche da TVBlog. Appuntamento a questa sera su Rai 1 alle ore 23:15 con “L’altro Costanzo“. Seguiteci per tante altre news.