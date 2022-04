1 Isola dei Famosi e la partecipazione di Susinna

Simone Susinna, noto per aver sfilato per importanti brand di moda come Armani e Dolce & Gabbana e oggi attore, ha anche partecipato a un reality show in passato. Lo ricordate? In caso contrario vi rinfreschiamo la memoria. Era il 2017 e su Canale 5 andava in onda la dodicesima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi per la terza volta di fila. Ad affiancarla quell’anno nel ruolo di opinionista Vladimir Luxuria (che rivediamo oggi con il medesimo compito) e inviato in Honduras, Stefano Bettarini.

In totale l’avventura è durata ben 72 giorni e tra i naufraghi, come dicevamo, era presente anche Simone Susinna. Qui alleghiamo prova fotografica dell’attore…

Isola dei Famosi – Simone Susinna

All’epoca 23enne Simone Susinna ha fatto molto parlare di sé. Oltre alle relazioni con Mariana Rodriguez e Ana Moya poi terminate, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi in Honduras si è avvicinato a Malena, anche lei tra i concorrenti. Tra lui è la famosa pornostar vi era sicuramente grande feeling, ma durante una chiacchierata con Raz Degan lui ha apertamente ammesso di non essere pronto a intraprendere una storia d’amore, non sull’isola poi.

Il percorso di Simone Susinna a L’Isola dei Famosi, comunque, è stato importante e molto intenso. L’attore, infatti, è riuscito ad arrivare fino in fondo e giocarsi la vittoria finale proprio con Raz Degan, il quale però ha avuto la meglio. Alle loro spalle, come terza classificata, invece, Eva Grimaldi.

L’edizione di Simone Susinna, come possiamo ben vedere, ha avuto diversi volti noti. Da Raz Degan a Dayane Mello, per passare a Eva Grimaldi ma ancora Giacomo Urtis, Nathaly Caldonazzo o Samantha De Grenet, giusto per citarne alcuni. Lo ricordavate voi? Intanto oggi Simone è un noto attore e da oggi abbiamo modo di vederlo nel sequel di 365 giorni, film Netflix che ha tra i protagonisti Michele Morrone…