Sincero: testo della canzone di Bugo e Morgan in gara a Sanremo 2020

Martedì 4 febbraio parte ufficialmente Sanremo 2020, e tra i 24 Big in gara, come è orma ben noto da diverse settimane, ci sono anche Bugo e Morgan. I due gareggeranno in coppia. Per Bugo si tratta della prima partecipazione al Festival di Sanremo, mentre per Morgan è la quarta volta all’Ariston.

Bugo e Morgan sul palco di Sanremo 2020 presenteranno la loro canzone, Sincero. In attesa di scoprire cosa accadrà durante il Festival, ecco una piccola parte del testo di Sincero, pubblicato da Tv Sorrisi e Canzoni. La nuova canzone di Bugo e Morgan recita:

“Odia qualcuno per stare un po’ meglio Odia qualcuno che sembra stia meglio. Però di te m’importa veramente Aldilà di queste stupide ambizioni Il tuo colore preferito è il verde Saremo vecchi indubbiamente ma forse meno soli.”

Oltre all’estratto del testo di Sincero, scopriamo anche tutto quello che c’è da sapere sul significato della nuova canzone di Bugo e Morgan, che gareggerà al Festival di Sanremo 2020.

Il significato della canzone

Dopo aver letto una piccola parte del testo di Sincero, ecco qualcosa in più sul significato della canzone di Bugo e Morgan. Con questo nuovo pezzo i due vogliono parlare dell’ipocrisia e del fare sempre buon viso a cattivo gioco. Bugo e Morgan affermano che, nonostante tutto, alla fine l’uomo si comporta sempre come il mondo vuole e fa quello che ci si aspetta da lui. L’importante è seguire le regole e stare ai dettami della società.

Questo tipo di comportamento rende tutti uguali e di conseguenza da qui parte la critica di Bugo e Morgan. A volte capita che ci si uniformi tutti in maniera sbagliata, magari schierandosi dalla parte dell’odio e della cattiveria. Ecco come Bugo e Morgan pensano di realizzare la canzone:

“Penso a una parete di sintetizzatori sul palco e a una performance dove io vesto i panni di uno scienziato pazzo e manipolo il suono come se fosse una macchina dell’elettricità di Nikola Tesla per tirare fuori un’onda umana, che è Bugo.”

Passiamo adesso a scoprire tutto quello che c’è da sapere sul video di Sincero.

Sincero: video

Con l’uscita della nuova canzone di Bugo e Morgan, Sincero, verrà rilasciato anche il video del brano. Il pubblico si sta infatti già chiedendo dove e quando sarà possibile vedere il filmato. La clip, naturalmente, verrà pubblicata dopo la prima esibizione del cantante a Sanremo 2020, e sarà disponibile sui loro canali ufficiali.

Come se non bastasse, i profili Rai e del Festival rilasceranno anche il video della performance live di Bugo e Morgan dal palco dell’Ariston. Non resta che attendere, a questo punto, per scoprire cosa accadrà, e in che modo gli artisti sapranno stupire il proprio pubblico.

