La single Saretta ha rifiutato un invito di Antonio, chiarendo di non volerlo illudere, e decidendo di lasciare il villaggio di Temptation Island. Intanto Titty osserva la situazione dal pinnettu e prende un’ardua decisione.

Temptation Island: Saretta rifiuta Antonio e chiarisce i suoi sentimenti

Nel corso della sesta puntata di Temptation Island hanno trovato spazio le dinamiche tra Titty e Antonio. Entrambi infatti hanno iniziato a conoscere meglio i single dei rispettivi villaggi, in particolare, rispettivamente Edoardo e Saretta.

Il single ha voluto dedicare una giornata a Titty, per dare il via alla sua rinascita senza Antonio, regalandole un massaggio e mangiando le sue polpette, tanto criticate dal compagno. Intanto Antonio si confida con i compagni perché ha dei dubbi sulla single Saretta, dalla quale vorrebbe più chiarezza.

Di ritorno dall’esterna, Titty è entrata nel pinnettu, dove ha trovato un video di Antonio insieme alla single Saretta. Il fidanzato infatti ha deciso di invitare la single fuori dal villaggio, organizzando un weekend per due. La ragazza però rifiuta l’offerta, e chiarisce di non volerlo illudere: tra loro non c’è altro che amicizia.

Saretta vuole continuare a frequentare Antonio, ma non nel modo in cui lui lo immagina o desidera. Per questo motivo, preferisce non dargli false speranze e di rifiutare il suo invito, decidendo anche di lasciare il villaggio. “Non voglio farti pensare che tra noi possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia“, specifica la single, convinta di non aver mai illuso Antonio.

Nel frattempo, Titty nel pinnettu è soddisfatta e sostiene di non voler assolutamente partecipare a un eventuale falò anticipato. Dopo poco però cambia idea, ed è lei stessa a chiedere a Filippo di far andare Antonio in spiaggia per un confronto.