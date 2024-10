È giunto il momento del falò di confronto anticipato tra Mirco e Giulia di Temptation Island, richiesto con insistenza dalla fidanzata. Ecco cos’è successo.

Mirco ha scelto di uscire da Temptation Island senza Giulia

Dopo l’interruzione dell’esterna con Alessia da parte di Filippo, Mirco riflette se accettare o meno la richiesta del falò da parte della sua fidanzata Giulia, che gli ha lanciato un vero e proprio ultimatum.

Un po’ con le spalle al muro, il fidanzato alla fine decide di accettare e si presenta in spiaggia per affrontare la ragazza. Quest’ultima nel frattempo ha visto i video della notte che Mirco ha trascorso con Alessia.

Dal confronto tra i due emerge che Giulia, prima di entrare a Temptation Island, aveva proposto al fidanzato di affrontare insieme un altro tipo di percorso: la terapia di coppia. Mirco si è rifiutato e al falò ammette di aver sbagliato.

Mentre Giulia dichiara di essere cambiata durante il periodo trascorso nel villaggio, il fidanzato non riconosce alcun tipo di evoluzione e l’accusa di essere sempre la solita “criticosa”, prontamente corretto dalla ragazza.

Il giovane le recrimina, inoltre, di volergli sempre impedire di fare ciò che gli piace, mentre Giulia ribatte di voler semplicemente avere un proprio spazio nella sua vita.

Mirco si dice ancora confuso. L’interruzione del percorso a Temptation Island non gli ha permesso di fare chiarezza dentro di sé. Il ragazzo dice di amare Giulia, che però non ci crede, ma non è abbastanza.

“Io amo Giulia, ma quando vedo che le cose non vanno è dura continuare. […] Io la amo, ma c’è tanto scontro tra noi due.”

A quel punto, arriva per Filippo il momento di porre ad entrambi la fatidica domanda: usciranno insieme o separati? Giulia decide di lasciare il programma con Mirco. Quest’ultimo, però, sceglie di andarsene da solo.

“Hai fatto schifo dall’inizio alla fine.“

La ragazza lascia la spiaggia delusa e arrabbiata e ribadisce di non credere al fatto che lui la ami. Dopo essersi lasciato andare alle lacrime, Mirco chiede di vedere Alessia e la ringrazia per averlo aiutato a raggiungere alcune consapevolezze.