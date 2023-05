NEWS

Nicolò Figini | 2 Maggio 2023

Fedez

In queste ore è stato rivelato che Fedez e Marracash torneranno con i loro singoli estivi nel 2023. Con chi duetterann

I singoli di Fedez e Marracash per l’estate 2023

In queste ore è stato annunciato che Fedez e Marracash torneranno anche nell’estate 2023 con dei nuovi singoli che faranno sicuramente ballare tutti i loro fan. A fare la notizia in anteprima ci ha pensato il sito Davide Maggio. Partiamo parlando di Marracash, il quale ha deciso di formare una coppia inedita. Il suo brano, infatti, lo duetterà insieme a Tananai.

Quest’ultimo, che di recente ha riscosso enorme successo con la sua “Tango” al Festival di Sanremo, lo scorso anno ha collaborato con Federico e Mara Sattei incidendo “La dolce vita“. Al momento, tuttavia, non siamo a conoscenza del titolo del duetto che creerà insieme al rapper. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Passiamo, quindi, a Fedez. Quest’ultimo si affiancherà ad Annalisa. l’ex concorrente di Amici ultimamente è sulla cresta dell’onda. Mesi fa “Bellissima” è diventata una vera e propria hit anche grazie ai social come TikTok. Da qualche settimana la stessa sorte è toccata anche al singolo “Mon Amour“. Ad ogni modo, però, il duetto non riguarderà solo loro due, ma ad aggiungersi dovrebbero esserci anche gli Articolo 31. Si rinnova, di conseguenza, il sodalizio tra Federico e J-Ax.

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo. Sicuramente tutti loro stanno già lavorando da tempo alle nuove creazioni. Vedremo come se la caveranno con gli ascolti tra qualche mese.

Nel mentre sappiamo che Fedez deve tornare in ospedale per farsi togliere dei punti alla cicatrice che ha sulla pancia. Lo ha annunciato lui stesso sui social, tranquillizzando però i suoi fan:

“Ciao a tutti, come state? Io molto felice. Oggi tolgo dei punti. Non ve l’ho raccontato ma praticamente ho dovuto farmi riaprire una parte della cicatrice che ho sulla pancia, di nuovo, perché durante l’operazione mi si erano aperti dei punti. Avevo proprio dei buchi sulla pancia. Quindi me la sono fatta sistemare. Oggi tolgo i punti e finalmente avrò una cicatrice che… Una cosa meramente estetica, niente di che”.

Seguiteci per altre news.