Nicolò Figini | 2 Maggio 2023

Uomini e donne

Un altro scontro tra Tina ed Elio a Uomini e Donne

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e il pubblico ha assistito a un nuovo duro scontro tra Tina Cipollari e il Cavaliere Elio. Già in precedenza avevano avuto un forte scontro dove erano volate parole poco carine da entrambe le parti.

Ecco perché Elio e Gabriella hanno chiuso la conoscenza! #UominieDonne pic.twitter.com/MZRwsNszJT — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 2, 2023

Nell’appuntamento di oggi Tina ha chiesto a Gabriella perché avesse voluto chiudere per sempre la frequentazione con Elio e quest’ultimo si è messo a parlare di nuovo della sua intolleranza ai latticini. L’opinionista, allora, è sbottata: “Sei ridicolo. Riesci a ragionare? Non è a favore tuo che ti vede tutta Italia. Trovo ridicolo soffermarsi sulla pagliacciata dell’intolleranza al burro“. Elio l’ha accusata di essere insensibile e preso dall’agitazione ha iniziato a parlare in napoletano.

L’opinionista di Uomini e Donne ha affermato: “Parla italiano, visto che sei un gran manager e sei laureato. Non parlare in napoletano“. Elio ha ricordato di essere stato bullizzato per la sua intolleranza, ma Tina non ci crede. A questo punto Elio afferma che Tina sia gelosa perché l’Italia sta parlando di lui e sostiene che lei abbia detto che è un bell’uomo: “Sei gelosa? Lei ha detto a Gianni… Si sente sottovoce che hai detto che sono un bell’uomo“. Qui di seguito un breve video.

Elio: sei bella

Tina: stai zitto #uominiedonne pic.twitter.com/dEVM5EITsb — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) May 2, 2023

Tina Cipollari, quindi, ha risposto a tono:

“Ma pensa com’è impegnato questo manager. Sai cos’ho detto? Sembri un facocero. Forse l’ho detto, ma non su di lui. Ho sempre detto che è viscido. Hai questo sguardo inquietante. Per me viscida può essere l’anguilla, non mi dai fiducia. Hai uno sguardo che non mi piace.

Te lo sei sognato che ho detto che sei un bell’uomo. Altro che querela che parte, qui parte ben altro. Sei venuto qui a sfidare Tina o a cercare una donna? Ma vai avanti. Io ora devo essere intimorita dal rivolgermi a questo signore? Non è un concorrente come gli altri? Perché lui si scalda tanto?”.

Il discorso a Uomini e Donne, alla fine, si è chiuso con Gianni che ha difeso la collega e ha accusato Elio di starla sminuendo dandole della stupida. Seguiteci per altre news.