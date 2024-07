Concluso Temptation Island, Siria e Matteo cosa hanno scelto al falò e stanno ancora insieme? Andiamo a scoprire tutte le informazioni su questa coppia.

Perché Siria e Matteo partecipano a Temptation Island

Un delle coppie di Temptation Island 2024 è quella formata da Siria e Matteo. La coppia vive a Massa Carrara. I due stanno insieme da sette anni, ma convivono da quattro.

La partecipazione al docu-reality deriva da un’esigenza di lei. In pratica, dopo essere dimagrita di moltissimi kg, ha iniziato a essere più sicura di sé e a voler uscire, divertirsi, fare cose che non aveva fatto per vergogna a causa del suo peso. Ma queste cose non accadono col fidanzato.

Lui, dal canto suo, non comprende i motivi di questa partecipazione al programma, poiché secondo lui va tutto bene. Solo dopo scoprirà una verità sconvolgente.

Il percorso a Temptation Island

L’avventura di Siria e Matteo a Temptation Island è iniziata subito con una scoperta da parte di lui riguardo la storia e cioè con un video della fidanzata. In pratica lei ha dichiarato che in realtà il problema è che non sa più se è ancora innamorata di lui. E i motivi di tutto ciò è il modo in cui si è evoluta la relazione.

Viene fuori che lei si sente trascurata, non si sente amata e considerata dal fidanzato. Lui ha detto che dopo un bullismo passato per la sua grande dolcezza, è diventato più freddo e distaccato. Ma questa cosa non la sa la fidanzata e quindi ha intenzione di cambiare e dimostrarle che non è in quel modo.

Tra pianti e consapevolezze, da una parte Matteo cerca di cambiare e capire quali sono le mancanze e cosa può dare alla fidanzata. Dall’altra c’è Siria che riflette sui suoi sentimenti e vorrebbe certe cose dal fidanzato.

Siria e Matteo stanno ancora insieme?

In attesa del falò di confronto alla fine dei Temptation Island, ci chiediamo se Siria e Matteo stanno ancora insieme o no.

In realtà non ci sono attualmente molte notizie in merito. Tempo fa era arrivata una segnalazione riguardante il tentatore Simone che era stato visto a Tirrenia (sua città) con una delle fidanzate. Poiché si era avvicinato a Siria, si pensava che fosse lei la ragazza in questione. Ma dopo quello che è successo tra Vittoria e Simone, si capisce chi era la ragazza misteriosa.

Quindi al momento non ci sono segnalazioni su Siria e Matteo dopo Temptation Island, quindi probabilmente stanno ancora insieme.