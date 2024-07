Dopo la fine del suo percorso a Temptation Island, Ludovica è finita nel mirino del web e ha ricevuto pesanti offese e insulti sconvolgenti. L’ex volto del reality show così interviene per la prima volta.

Ludovica presa di mira dopo Temptation Island

Quest’anno a partecipare a Temptation Island sono stati anche Ludovica e Christian. Tuttavia il viaggio nei sentimenti della coppia non è finito nel migliore dei modi e i due hanno messo un punto definitivo alla loro relazione. Dopo la messa in onda delle puntate però proprio la Ronzitti è finita nel mirino del web e in questi giorni è stata pesantemente offesa e insultata con commenti scioccanti da alcuni leoni da tastiera, che hanno ben pensato di dire la loro su quanto accaduto all’interno del programma.

Poco fa, con un lunghissimo post pubblicato sui suoi social, l’ex volto di Temptation Island ha deciso di intervenire per la prima volta. Ludovica ha così rivelato alcuni retroscena della sua relazione con Christian, parlando anche di quanto accaduto in Sardegna. Ma non solo. La Ronzitti ha fornito anche spiegazioni su quello che è successo col tentatore Andrea, ribadendo come tra loro non ci sia stato assolutamente nulla. Al termine del lungo post Ludovica ha poi voluto precisare:

“Se ho voluto scrivere queste parole e dare queste spiegazioni è per far capire alle persone quanta cattiveria c’è. Per farlo, vi lascio qui qualche messaggio dei tanti che hanno invaso i miei social in questi giorni. […] Siamo liberi tutti di parlare ed esprimere pensieri. Ma giudicare con cattiveria e massacrare una persona in più a voi sconosciuta, solo per aver guardato un programma televisivo senza neanche conoscere tutto, è davvero deludente per l’intelligenza umana”.

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti Ludovica ha pubblicato le numerose offese ricevute dagli utenti di recente e ovviamente le storie dell’ex protagonista di Temptation Island non sono passate inosservate.

La maggior parte del web nel mentre sta prendendo le difese di Ludovica, come è giusto che sia. Alla Ronzitti dunque inviamo un caloroso abbraccio in questo difficile momento.