1 Sissi da bambina

Una delle protagoniste più amate di Amici 21 è stata senza dubbio Sissi Cesana. La cantante fin dal primo momento ha conquistato il cuore del pubblico con la sua simpatia e col suo immenso talento, arrivando fino alla finale del talent show. Proprio in queste ore è arrivata una grande soddisfazione per la giovane artista. La Cesana ha infatti rilasciato il suo primo EP, intitolato Leggera, che sta già scalando le classifiche. All’interno del disco troviamo i brani che in questi mesi il pubblico ha tanto amato, più alcuni pezzi inediti. Come se non bastasse l’ex allieva del talent show ha anche annunciato che in questi giorni partirà per il suo primo tour instore, che la porterà in giro in tutta Italia e le permetterà di incontrare finalmente i suoi fan.

Alcune ore fa così, in occasione dell’uscita del suo primo EP, Sissi ha postato sui social un lungo messaggio, accompagnato da una sua foto di quando era bambina. Lo scatto ha naturalmente commosso gli utenti, e in breve ha fatto il giro dei web. Queste le parole della cantante di Amici 21:

“‘Leggera’ è circondarsi dei propri pensieri senza che questi riescano a toccarci troppo e cambiarci. È riuscire a fluttuare, galleggiare in un proprio spazio, ma con consapevolezza e concentrazione. Ho sempre sognato di creare qualcosa di mio davvero, fin da piccola. Ho sempre sognato di poter essere sincera, senza preoccuparmi troppo delle conseguenze dei miei pensieri, ora finalmente ci sono riuscita. Amori LEGGERA è vostro, tanto altro in arrivo, non vedo l’ora di condividerlo con voi”.

