1 Primo instore tour per Sissi: tutte le date

Terminato Amici 21 per i ragazzi è tempo di lavorare e proseguire il percorso iniziato tra i banchi di scuola. Sissi oggi ha lanciato il suo primo disco, dal titolo Leggera, e nella giornata odierna per lei è già previsto un primo importante appuntamento. Proprio per promuovere questo primo progetto, la cantante di Amici sarà ospite di alcune città italiane e incontrerà i propri sostenitori, esattamente come sta accadendo per gli altri ex allievi (vedi per esempio Luigi). Ecco l’annuncio:

“LEGGERA INSTORE TOUR. Finalmente ci vediamo dal vivo. Non vedo l’ora di abbracciarvi fortissimo. Altre news presto!”, ha scritto la cantante su propri social ufficiali. A seguire Sissi ha anche elencato tutte le tappe che toccherà in queste settimane nei Mondadori Store di diverse città italiane. Si parte da Torino oggi 27 maggio 2022 e si conclude il 1 giugno 2022 a Milano. Non è escluso, però, possano essere inserite delle altre e comunque non mancheranno le novità. Ecco l’elenco completo con tutte le date:

27/05 Torino

28/05 Bologna

29/05 Padova

31/05 Roma

01/06 Milano

Da oggi quindi per Sissi inizia una nuova avventura fatta di musica ed emozioni. La stessa artista ha spiegato che ci saranno ancora tante news e ci si aspetta davvero tanto da lei. Sabato scorso, intanto, Sissi è stata ospite di Verissimo e ha raccontato la sorpresa ricevuta dal suo fidanzato Dario…