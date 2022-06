Sole non ti temo: come preparare la pelle all’estate con Obagi

Tanti consigli di bellezza e skincare pensati per voi lettori da Novella 2000: ecco i prodotti Obagi per proteggere la pelle dal sole

L’estate è ufficialmente arrivata, portando con sé un sole che sembra non voler dare tregua. Per gli amanti della tintarella che sono già riusciti a trascorrere qualche weekend al mare è tutto di guadagnato. Da tempo però medici ed esperti di estetica mettono in guardia sull’esposizione alla luce solare. Abbronzarsi migliora l’aspetto e ci fa sentire più belli, in linea con la stagione che stiamo attraversando, ma procura anche una considerevole dose di rischi. Per questo non dobbiamo arrivare in spiaggia impreparati, e nemmeno prolungare la nostra permanenza sotto i raggi senza un’adeguata protezione.

Novella 2000 vi offre allora qualche consiglio di bellezza su come prevenire inestetismi come iperpigmentazione, macchie solari o rughe dovute al sole, quando non addirittura eritemi o melanomi. Questi ultimi in particolare – com’è noto – sono veri e propri tumori della pelle e rappresentano un grave rischio per la nostra salute. La loro origine si deve ai raggi UV, UVA e UVB riflettuti dalla luce solare e capaci di penetrare nello strato più profondo della pelle alterandone il DNA.

Come proteggersi dunque in modo valido?

Tutti i prodotti Obagi

Pensando ai suoi lettori, Novella 2000 ha individuato in tal senso Obagi, azienda leader nel settore di creme e skincare. Guidata da donne, Obagi si occupa da anni di formulare prodotti di qualità adatti a proteggere tutti i tipi di pelle per tutto l’anno. Anche in modo sinergico, cioè usando più prodotti dello stesso kit pensati per agire efficacemente se scelti insieme.

Obagi ha lanciato il programma summer skincare, formulando creme e kit adatti a illuminare, uniformare, rivitalizzare ma soprattutto schermare la pelle dal sole, con effetti immediatamente visibili.

Il primo prodotto che vi suggeriamo è la crema solare Obagi Sun Shield™ Tint Broad Spectrum SPF 50 Warm, adatta per tutto l’anno. Consigliata dalla Skin Cancer Foundation per l’uso quotidiano, è una crema solare leggera che protegge dai raggi UVA e UVB. I suoi principi attivi deviano i raggi nocivi fornendo una protezione ad ampio spettro. Difendono anche da IR, HEV e dalle sempre più inevitabili luci blu di smartphone e computer. Si adatta alle sfumature cromatiche della propria pelle, anche se risalta ancora di più su quelle dorate o olivastre.

Subito dopo viene il sistema Obagi Nu-Derm Fx®, che aiuta a illuminare la pelle dall’aspetto spento riducendo al minimo l’iperpigmentazione. Infine, il kit Obagi Vitamin C consente di ridurre la comparsa di linee sottili e altre rughe, e ha un effetto ancor più visibile se usato in sinergia con il precedente.

Per tutti gli altri prodotti vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’azienda.

Con Obagi, insomma, non c’è davvero più bisogno di temere l’esposizione al sole!

