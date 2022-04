Soleil accusata di una truffa da 5 milioni di euro: tutti i giornali ne parlano ma la verità è un’altra (VIDEO)

1 Soleil Sorge accuse di truffa

Questo pomeriggio su tutti i giornali online è rimbalzata la notizia secondo cui Soleil Sorge sarebbe stata accusata di truffa riguardo le cryptovalute. Come riportavano alcuni siti che hanno lanciato la news, l’ex gieffina e attuale oponionista de La Pupa e il Secchione, sarebbe stata complice di una truffa da 5 milioni di euro sulla sponsorizzazione di cryptovalute.

All’inizio alcuni credevano che fosse un pesce d’aprile, ma poi la stessa Soleil ha messo un video sulle storie del suo profilo instagram in cui ha spiegato che era stata accusata, ma era tutto falso e che lì c’era il vero colpevole che l’aveva incastrata.

Come si vede da questa immagini, la Sorge era davvero arrabbiata, per non dire di peggio, furiosa con l’uomo che l’aveva incastrata.

La notizia e il suo video hanno iniziato a fare il giro del web e tutte le testate giornalistiche hanno riportato l’accaduto. Nessun pesce d’aprile quindi? Tutto vero? In realtà, la verità è un’altra e c’entra un famoso programma TV…