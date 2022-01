1 Sorpresa per Soleil Sorge e Alex Belli

Ore intense le ultime nella casa del Grande Fratello Vip 6. Poco fa infatti sul loft di Cinecittà è arrivato un aereo con un messaggio dedicato a Soleil Sorge e ad Alex Belli. Come è ben noto solo ieri sera, nel corso della diretta, c’è stato un nuovo scontro tra l’influencer e la modella, e a intervenire è stato anche l’attore, che sembrerebbe essere sul punto di chiudere la storia con sua moglie. I fan di Soleil e Alex nel mentre hanno deciso di intervenire e per questo hanno inviato un aero col seguente messaggio:

“Solex its real. Always connected (Solex è reale. Sempre connessi)”.

Naturalmente alla vista dell’aereo per Soleil Sorge e Alex Belli non è tardata ad arrivare la reazione di Delia Duran, che è scoppiata in lacrime. A quel punto a intervenire sono state prontamente Miriana Trevisan, Lulù Selassié e Manila Nazzaro, che hanno preso le difese della modella. In particolare l’ex Miss Italia ha invitato Delia a non abbattersi e a non mostrarsi colpita dall’accaduto. Queste le dichiarazioni della Nazzaro:

“Stiamo veramente sfiorando la follia umana. Delia ti prego, non farti toccare da questa cosa, non farti vedere colpita. Sii orgogliosa anche di questa lacrime perché ti rendono la donna bella che sei. Sono tutte stupidaggini del web queste”.

Non ho partecipato personalmente all’aereo #solex,ma queste persone in questa stanza sono inqualificabili.



Non si può criticare ostinatamente ogni cosa.



In primis Miriana Trevisan che ha sempre una parola non buona da spendere su qualunque cosa riguardi Soleil



#gfvip pic.twitter.com/6xoSBaqFMK — 🌈 Meredith🌈 (@meredith_gal) January 18, 2022

Sui social nel mentre gli utenti si chiedeno se nelle prossime ore arriverà il tanto atteso confronto di chiarimento tra Soleil Sorge e Delia Duran. Le due riusciranno a mettere da parte le divergenze? In attesa di scoprirlo, rivediamo cosa è accaduto nel corso dell’ultima diretta, quando l’ex corteggiatrice si è scontrata anche con Manila proprio per via di Delia.