Il confronto di Alex Belli e Soleil Sorge

Questa sera, venerdì 17 dicembre, nella puntata del Grande Fratello Vip 6 ha fatto il suo ritorno Alex Belli. Un rientro in casa, questo, per avere un confronto (che lunedì non c’è stato) con gli altri coinquilini della casa, ma soprattutto con Soleil Sorge. Tutti i concorrenti trovano che l’attore abbia sbagliato e organizzato tutto. Riguardo l’influncer, invece, molti la sostengono, c’è chi pensa che sia stata una vera e propria vittima e chi invece crede che abbia le stesse responsabilità di Alex.

Prima Belli ha parlato con alcuni dei concorrenti: Katia, Davide, Jessica e Biagio. E c’è stato uno scontro proprio con quest’ultimo. Poi è toccato al faccia e faccia con la Sorge, molto atteso dal pubblico. Lui ha iniziato ricordando i bei momenti insieme in questi mesi e le ha detto di essere stato sempre vero con lei. Nel sui scusarsi e difendersi dalle accuse ricevute in questi giorni mentre era fuori dalla casa, ha usato le stesse parole usate con gli altri concorrenti. E questa cosa il pubblico l’ha notata.

Se all’inizio poteva sembrare che potesse finire tutto in pace, in realtà Soleil Sorge gli ha rinfacciato l’averle mancato di rispetto. E ha anche detto di aver messo sempre al primo posto lo show e non i rapporti umani. “Sei come una serie televisiva a cui hanno tagliato il budget”, queste le parole che ad un certo punto lei ha detto. Inoltre gli ha rinfacciato il fatto di aver prima fatto credere che sarebbe rimasto e invece poi se n’è andato organizzando alcune cose, come la caccia al tesoro.

Nonstante Alex Belli abbia cercato di difendersi e dire che non era vero nulla di quello che lei diceva, Soleil è andata dritta per la sua strada. L’influencer ha ribadito il fatto che lui abbia fatto tutto un teatrino: “Torna alla tua vita da set che io torno alla vita reale”.

Alfonso Signorini ha poi chiesto a lei cosa fosse successo sotto le coperte, dato che l’attore la scorsa volta aveva fatto intendere che si fossero spinti un po’ oltre. E ricordiamo che Delia aveva parlato di quella vicenda. Il conduttore ha proprio citato la moglie dell’attore riferendosi al fatto che lei gli aveva detto: “Te la sei fatta?”. Quindi ha chiesto spiegazioni anche all’influencer. Soleil è rimasta un attimo sorpresa e nella risposta ci è un po’ girata intorno. Infatti ha proprio evitato di dare la sua versione dei fatti.

Poi le è stato chiesto se lei avrebbe abbandonato il gioco per tornare da lui e lei ovviamente ha detto di no, soprattutto dopo tutto quello che è successo. Questo ha portato ad un litigio molto forte e alla fine si sono divisi senza nessuna rappacificazione.

Gli altri coinquilini, una volta tornata in casa, l’hanno applaudita e si sono congratulati con lei. Potete rivedere tutto il confronto sul sito del Grande Fratello.

Novella 2000 © riproduzione riservata.