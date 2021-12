Bake Off Italia 2021 vincitore e classifica

Venerdì 17 dicembre è andata in onda l’ultima puntata, la finale di Bake Off Italia 2021, cioè l’edizione numero 9, in onda su Real Time. Ad essere rimasti sono Lola, Peperita, Daniela e Roberto. E la puntata è iniziata proprio con un duello, poiché eravamo rimasti in sospeso dalla scorsa puntata.

Così Peperita e Lola si sono dovute sfidare in una prova creativa che dà accesso alla finale. Le due hanno dovuto preparare delle “fette perfette”, ovvero tre torte differenti assemblate in un’unica torta con dodici fette tutte uguali. La prova non è stata così semplice e alla fine a vincerla è stata Lola che quindi ha avuto accesso al match successivo. Peperita si è classifica al quarto posto.

Siamo arrivati così alla prova tecnica in cui i finalisti hanno dovuto replicare un dolce proposto dall’ospite Stefano Ferraro. Si trattava di una monoporzione a sfera ideata per il menù del miglior ristorante del mondo. Il più bravo è stato Roberto. Ed eccoci poi alla prova finale in cui i tre concorrenti rimasti hanno dovuto realizzare un percorso di tre ricette che doveva raccontare la loro personalità nel mondo della pasticceria.

A questo punto, fuori dal tendone, abbiamo scoperto il nome di chi ha vinto. E così la vincitrice di Bake Off Italia 2021 è Daniela. Se ricordate lei in passato è stata ballerina ad Amici. Questo il video del momento e i complimenti da parte di Benedetta Parodi:

Siete d’accordo con il risultato?

