Il ritorno di Alex Belli

Stasera a tornare nella casa del Grande Fratello Vip 6 è stato Alex Belli. Come sappiamo solo qualche giorno fa l’attore è stato espulso per aver violato le regole durante il faccia a faccia con sua moglie Delia Duran, e così ha dovuto lasciare la casa, senza poter nemmeno salutare i suoi compagni. I concorrenti nel mentre si sono schierati, e mentre alcuni hanno preso le parti di Alex, tanti altri l’hanno duramente criticato. Questa sera così Belli ha deciso di tornare momentaneamente in casa, per avere non solo un confronto con Soleil Sorge, che in questi giorni è rimasta a leccarsi le ferite, ma anche per avere un faccia a faccia con alcuni Vipponi.

Alex Belli così ha avuto modo di parlare con Katia Ricciarelli, con Jessica Selassié, con Davide Silvestri e con Biagio D’Anelli, che hanno criticato alcuni suoi comportamenti. L’attore così ha fatto le sue scuse ai Vipponi per il suo atteggiamento e in più ha svelato dei retroscena sulla sua espulsione. Alex infatti ha raccontato che già nei giorni precedenti aveva deciso che avrebbe lasciato la casa se Delia fosse arrivata per lui. Queste le sue dichiarazioni:

“Vi assicuro che non sono un manipolatore e non volevo intossicarvi. Vi chiedo scusa se è stato così. Quello che ho fatto fin dall’inizio è di mettermi al vostro servizio. Mi dispiace sentirvi dire queste cose. Hai ragione tu Davide, la situazione mi è scappata di mano. Manila lo sa. Se Delia quel giorno fosse venuta io avrei lasciato la casa. Non sapete quanto pesava questa cosa su di me. Avevo una cosa più importante da salvaguardare”.

Alex ha modo di spiegare le sue ragioni davanti ai compagni…

Alex Belli ha così avuto di modo di chiarirsi con i suoi compagni. Ma cosa accadrà quando l’attore incontrerà Soleil Sorge? Non resta che attendere per scoprirlo.

