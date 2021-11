1 La battuta di Soleil Sorge su Gianmaria Antinolfi

Nuova serata piena di giochi quella al Grande Fratello Vip il 24 novembre 2021. Come conduttrici, a questo giro, abbiamo visto Soleil Sorge e Francesca Cipriani. Divisi in due squadre i vipponi si sono sfidati per conquistare l’ambito calzino d’oro. Da una parte l’Action Squad formata da Alex, Carmen, Giucas, Jessica, Lulù, Manila, Miriana e Maria. Dall’altra i Fantastici Otto, team composto da Aldo, Clarissa, Davide, Gianmaria, Katia, Manila, Patrizia e Sophie.

Tra una risata e l’altra, a un certo punto, nel corso di un gioco Soleil ha fatto una battuta che ha fatto davvero storcere il naso a molti utenti del web. Nel video qui sotto, infatti, sentiamo tirare in ballo Antinolfi. L’influencer, allora, dice in modo ironico e divertito: “Gianmaria è comunque un oggetto. Per le donne, ma è un oggetto“. Ha comunque, poi, chiarito che stava scherzando, condendo il tutto con una risata e un sorriso. Peccato, però, che per il web il danno è stato fatto. In molti, infatti, le si sono rivoltati contro.

In molti lamentano il fatto che se la frase fosse stata detta da un uomo a una donna, il primo allora sarebbe stato ripreso e magari anche squalificato. Questi alcuni commenti: “Lo avesse detto un uomo di una donna, apriti cielo. Lo dice lei e si ride. L’educazione, il rispetto della persona, le parole hanno importanza non solo verso le donne ma verso tutti” o ancora: “Gli overparty si fanno solo a chi vogliono loro. Se questa frase fosse stata al contrario (dall’uomo alla donna) ci sarebbe stata già la squalifica immediata (ironico o meno)“.

Alcuni, tuttavia, cercano di difendere Soleil Sorge: “Nonostante vorrei che Soleil venga eliminata dal gioco, il prima possibile, penso che ieri sera voleva solo essere pungente e ironica come lo era Zorzi l’anno scorso nel suo Show. Probabilmente non è stata all’altezza, mia opinione“. Continua…