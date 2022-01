1 La battuta di Soleil Sorge

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Soleil Sorge. Ma cosa è accaduto e perché l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta facendo discutere il web? Andiamo a scoprirlo. Come ogni sabato, ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip 6 si è svolta una festa, che ha visto protagonisti tutti i Vipponi. A un tratto però proprio Soleil si è trovata in cucina a chiacchierare con Delia Duran, Alessandro Basciano e Jessica Selassié. Come ben sappiamo, la Principessa non ha mai nascosto il suo interesse per l’ex tentatore di Temptation Island, nonostante quest’ultimo sia ormai fidanzato con Sophie Codegoni.

Durante la conversazione così Soleil Sorge ha fatto una battuta a Jessica che non è piaciuta ai più sui social. La stessa Selassié è rimasta gelata dalle parole dell’ex corteggiatrice, e anche visibilmente a disagio. L’influencer rivolgendosi alla Principessa ha infatti affermato:

“Non sc**i, non bevi, che c**zo fai nella vita? Hai anche la mamma che cucina a casa. Come passi le tue giornate? Non ti trucchi, non ti fai i capelli. Passeggi per il centro? Guardi programmi di cucina?”.

Lo schifo in un video.

Come se nella vita contasse solo questo.

Jessica totalmente a disagio, tranquilla Jess non è una cosa anormale come vogliono far credere! #jessvip #jeru #gfvip pic.twitter.com/kzYe7z9QEG — intollerabile (@rinaldella) January 22, 2022

Naturalmente le parole di Soleil Sorge non sono passate inosservate e in molti sui social hanno duramente criticato l’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi, prendendo le difese di Jessica Selassié. Nel mentre alcuni giorni ha a scagliarsi contro Soleil è stato anche un ex protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Andiamo a rivedere di chi si tratta e le sue dichiarazioni.