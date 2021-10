1 Valentina Nulli Augusti replica a Soleil Sorge

Come sappiamo solo il mese scorso a varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 6 è stata Valentina Nulli Augusti, che ha avuto un duro confronto col suo ex Tommaso Eletti. In quell’occasione l’ex volto di Temptation Island si è confrontata anche con alcuni Vipponi, tra cui Soleil Sorge. Proprio quest’ultima nelle ultime ore ha inaspettatamente menzionato la Nulli Augusti, facendo una battuta sul suo conto. Queste le dichiarazioni dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne:

“Come vorrei vestirmi per Halloween? Dalla fidanzata di Tommy”.

Dopo aver ascoltato la battuta di Soleil Sorge sul suo conto, Valentina Nulli Augusti ha deciso di replicare all’influencer, e così ha fatto un duro sfogo su Instagram. Queste le dichiarazioni dell’ex fidanzata di Tommaso Eletti:

“L’ennesima dimostrazione di chi è questa ragazza. Alla luce di ciò che ho detto e fatto capire chiaramente in puntata, quantomeno il silenzio sarebbe dovuto essere la scelta più matura e fine da sposare se non si ha la sensibilità di una seppia. Ma come volevasi dimostrare, signori e signore… rullo di tamburi… abbiamo l’ennesima manifestazione di quanto costei sia profonda come una pozzanghera e arida come il deserto. Quando la maschera cade, svela la pochezza imbarazzante di chi si è veramente”.

Soleil Sorge fa una battuta su Valentina Nulli Augusti: la replica. pic.twitter.com/yCQ74UORmj — disagiotv (@disagio_tv) October 28, 2021

Oltre ad aver replicato a Soleil Sorge, nelle ultime settimane Valentina Nulli Augusti ha anche fatto discutere il web. Come sappiamo infatti si è mormorato che l’ex protagonista di Temptation Island potesse diventare una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 6. Pochi giorni fa così a fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato Gabriele Parpiglia. Rivediamo le sue dichiarazioni.