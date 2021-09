Il ritorno di Valentina Nulli Augusti al GF Vip

Solo qualche giorno fa come sappiamo Valentina Nulli Augusti è arrivata nella casa del Grande Fratello Vip 6 per avere un confronto con Tommaso Eletti. Tuttavia l’ex volto di Temptation Island ha duramente attaccato il suo ex fidanzato e così dopo la fine della diretta alcuni Vipponi, in particolare Alex Belli, Soleil Sorge e Sophie Codegoni, l’hanno duramente criticata. Proprio quest’ultima ha rivelato un retroscena inedito, ammettendo di essere già a conoscenza dell’arrivo di Valentina, avendo le due un’amica in comune.

La Nulli Augusti così stasera è tornata in casa e ha dunque avuto modo di scontrarsi proprio con Alex, Soleil e Sophie, che hanno preso le difese di Tommaso. Dal suo canto Valentina ha ribadito la sua versione dei fatti, continuando a sottolineare come ci siano delle cose di cui non può parlare in tv che riguardano proprio il suo rapporto con Eletti e alcuni suoi gravi comportamenti.

Ma non solo. Dopo essersi scontrata con i Vipponi, Valentina Nulli Augusti ha avuto modo di incontrare nuovamente Tommaso. Fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 6 i due si sono nuovamente accusati a vicenda, senza però giungere a una conclusione.

Naturalmente il web si chiede già cosa accadrà nelle prossime ore e se la Nulli Augusti ed Eletti avranno modo di avere un chiarimento. Non resta che attendere però per scoprirlo.

