Soleil Sorge nel cast del GF Vip 6

Il 13 settembre prende il via la nuova edizione del GF Vip 6. Dopo il successo dello scorso anno, specialmente sui social, ci si aspetta di poter fare il bis. Nella mattinata odierna è stata svelata un’altra concorrente: Soleil Sorge. I rumor sul suo conto sono stati davvero tanti e oramai da tempo si dava per certa la sua partecipazione. Ora però è ufficiale. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha già partecipato a Pechino Express e L’Isola dei Famosi. Insomma una vera esperta di reality show.

Soleil Sorge va così ad aggiungersi alle prime due concorrenti già ufficializzate, ovvero Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni. Ma andiamo a leggere il comunicato pubblicato dal sito del Grande Fratello Vip 6:

«La sesta edizione del #GFVIP è ormai alle porte: Soleil Sorge sarà una concorrente ufficiale! Ex protagonista di Uomini e Donne e de L’Isola dei Famosi, Soleil si dice molto agguerrita e molto motivata per affrontare questa nuova esperienza all’interno della Casa. Manca poco per scoprirlo, manca sempre meno al #GFVIP: appuntamento a lunedì 13 settembre, in prima serata su Canale 5. Stay tuned!».

Si apprende dalla nota. Nelle scorse settimane, come rivelato dal settimanale Oggi, si è detto che Soleil Sorge potrebbe avere a che fare con “una persona con la quale è in guerra da anni“. Tutti avevano pensato a Luca Vismara. I due hanno partecipato alla medesima edizione de L’Isola dei Famosi e non si sono risparmiati con attacchi reciproci, ma parte che questa ipotesi sia stata scartata.

A seguire, dopo una risposta sui social a dei fan, si era detto che il concorrente misterioso potesse essere Iconize. L’influencer, infatti, aveva messo in dubbio la sua partecipazione, creando suspence tra i follower. Sarà davvero lui in ‘nemico giurato’ di Soleil Sorge? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Il Grande Fratello Vip 6 sta per tornare e con lui non mancheranno le novità. Che ne pensate della nuova vippona ufficializzata? Vi piace? Fateci sapere nei commenti.

Novella 2000 © riproduzione riservata.