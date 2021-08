Tra i concorrenti della nuova edizione del GF Vip 6 c'è Iconize, ex di Tommaso Zorzi? Una frase alimenta i dubbi

GF Vip: nel cast anche Iconize?

Iconize

Tra poche settimane tornerà a farci compagnia la nuova edizione, la sesta per la precisione, del Grande Fratello Vip. Continuano a rincorrersi le voci sui possibili protagonisti e dopo l’ufficialità di Katia Ricciarelli, ora spunta l’ipotesi Iconize.

Proprio lo scorso anno l’influencer è stato a lungo protagonista per uno spiacevole episodio. Aveva raccontato su Instagram di essere stato vittima di un’aggressione omofoba. Proprio lui aveva mostrato il volto livido e le lacrime per l’accaduto. Storia rivelatasi poi falsa ed emersa proprio nella Casa del GF Vip 5 durante una conversazione tra Dayane Mello e l’ex del creator, Tommaso Zorzi.

In queste ore Marco Ferrero (vero nome di Iconize) ha aperto il box delle domande e risposto a un quesito che riguarda il GF Vip, reality tra l’altro vinto proprio dal suo ex Zorzi.

Un fan curioso ha chiesto a Iconize se andrà al Grande Fratello. La sua risposta, però, non ha fatto che alimentare i chiacchiericci: «Vi lascio nel dubbio», ha scritto. Ad accompagnare queste parole anche una foto di lui assorto nei suoi pensieri, con una curiosa espressione.

Storia Instagram – Iconize

Se così fosse e in caso in cui dovesse essere confermata la sua presenza, non solo potrà capitare più volte di parlare di Tommaso Zorzi (a cui nei giorni scorsi sembra aver lanciato una frecciatina), ma potrebbe ritrovare anche una sua rivale.

Questo perché si sta continuamente parlando della possibile presenza di Soleil Sorge nella Casa del GF Vip 6. Con lei, un tempo molto amici, Iconize ha chiuso qualsiasi tipo di rapporto proprio a causa della finta aggressione. E questo potrebbe in qualche modo dare adito al gossip di Alberto Dandolo su Oggi, che parlava della possibilità per Soleil di ritrovare una “una persona con la quale è in guerra da anni“.

Al momento non vi è certezza assoluta, ma queste parole di Iconize lasciano non pochi dubbi. Varcherà anche lui la famosa Porta Rossa?