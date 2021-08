1 Vecchia conoscenza per Soleil Stasi al GF Vip 6?

Il GF Vip 6 inizia a scaldare i motori. Alfonso Signorini non si è granché pronunciato ma ha lanciato comunque qualche indiscrezione sulla prossima edizione. C’è grande attesa per la nuova edizione del reality show e sono tanti i nomi emersi durante questi mesi. Tra essi figura anche quello di Soleil Sorge, che però in caso dovesse essere confermata potrebbe non avere vita facile nella Casa.

Stando a quanto emerso e riportato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi al GF Vip 6 potrebbe trovare “una persona con la quale è in guerra da anni“. Da qui ci si è chiesti immediatamente di chi si tratta. Sarà un lui o una lei?

Tra i più accreditati è saltato fuori il nome di Luca Vismara. L’ex cantante di Amici e Soleil Sorge si sono conosciuti proprio a L’Isola e hanno parecchio discusso nel periodo di permanenza in Honduras. Ma questa ipotesi pare sia stata già scartata. Come raccolto da Isa & Chia, infatti, sembrerebbe che al momento Luca non sia il volto ricercato da Alfonso Signorini, ma potrebbe aggiungersi al cast a programma in corso.

Ora come ora, quindi, non è chiaro chi possa essere la persona che potrebbe dare filo da torcere a Soleil Sorge nella Casa del GF Vip 6. Solo tra alcune settimane sapremo chi è il nemico giurato con cui l’influencer dovrà interfacciarsi. Ma non solo le uniche indiscrezioni spuntate fuori in questi giorni…