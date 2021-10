1 I consigli di Soleil Sorge a Lucrezia Selassié

In queste ore, in un video che potete recuperare anche cliccando QUI, gli spettatori del GF Vip hanno visto Soleil Sorge e Lucrezia Selassié parlare, scambiarsi consigli e fare pace. Il tutto ha avuto inizio nella zona dove di solito si truccano. Lulù stava raccontando all’altra concorrente di come stia cercando di prendere le distanze da alcuni comportamenti che ha avuto in passato, dettati comunque dalla gelosia. A questo punto, quindi, la Sorge le ha dato alcuni consigli:

È proprio un fattore psicologico che funziona, fidati. Fatti desiderare un attimo, è bello avere attenzioni e affetto da una persona. soprattutto quando ti piace, ovvio. Quindi quello ci sta. Poi, però, distacca… Sguardi, cose… Gioca un po’ ancora. È uscito allo scoperto che siete presi l’uno dall’altra. Però tu fai finta che non sia ancora così e fidati che funziona. Perché, a volte, dare troppe certezze può fare… A un uomo figurati…E soprattutto all’inizio di una relazione, ma sempre comunque devi mantenere questa cosa, secondo me.

Soleil Sorge ha quindi continuato:

La triste verità è questa. Purtroppo è bello. È una cosa che piace quando una persona dà attenzioni. È da venerare una cosa del genere. Però, in alcuni momenti, va fatto un po’ di… Devi fargli venire un po’ di ansietta e fargli dire: “Oddio, mi sta pensando?”. Farti conquistare da lui. Non dargliela vinta già così. Soprattutto… È difficile in una convivenza, è difficilissimo qua dentro. Un po’ falla la fi*a. Però gli uomini sono sempre un po’ più così… E a maggior ragione, stando qui dentro sono mille le cose… Immagino fare questa cosa stando qui dentro, perché magari fuori puoi non rispondergli per mezza giornata e già può farsi questi pensieri. Non vedendoti prorprio, l’assenza può creare quel: “Che fai, dove sei?”.

La conversazione non finisce qui tra Soleil Sorge e Lulù…