1 Soleil Sorge sbotta dopo le parole di Delia Duran

La scorsa settimana durante il confronto con Soleil Sorge, Delia Duran (moglie di Alex Belli) non si è di certo risparmiata. Il rapporto tra l’influencer e suo marito e la complicità creata nella Casa del Grande Fratello Vip non sembra farle piacere. Così la modella ha attaccato duramente la gieffina dandole della ‘gatta morta’. Parole che hanno ferito Soleil e portata ad allontanarsi da Alex.

Ieri durante la puntata di Pomeriggio Cinque, Delia Duran è stata nuovamente ospite di Barbara d’Urso e ha confermato ciò che pensa su Soleil Sorge, parlando poi anche di suo marito Alex Belli. Ecco le parole raccolte da Biccy:

“Gatta morta? Più viva che morta. Si tratta di una gatta che sa come aggredire le persone. Ha una doppia faccia. Non l’ho vista così con Alex, ma anche con altri. Direi che sa bene come rigirare le frittate. Lei doveva fermarsi, invece è andata oltre con mio marito. Non è facile, siamo esseri umani che possono sbagliare. Lui avrà anche sbagliato, ma io gli sto dando una seconda possibilità. Ha le sue debolezze e mancanze d’affetto. Per questo avrà anche sbagliato“.

(QUI IL VIDEO COMPLETO) Sia in puntata, ma anche dopo Alex Belli ha confermato che tra lui e Soleil Sorge è solo amicizia, nulla di più. L’influencer invece ha ribattuto alle parole utilizzate da Delia Duran. Ma non è finita qui. Dopo la puntata Soleil e Alex si sono ritrovati a parlare in veranda. Qui ovviamente si è discusso di quanto detto dalla modella.

La Sorge ha detto che a suo dire Delia ha sbagliato i modi e darle della ‘gatta morta’ di certo non è stato carino: “Se hai anche un minimo dubbio certe cose non le dici. Io se vedo una cosa del genere del mio uomo e c’è qualcosa che può darmi fastidio e c’è un tradimento di fiducia minimo, me la prendo con lui. Se c’è un fastidio mio su una situazione e voglio mettere un fermo sugli atteggiamenti di lei o lui, lo faccio in modo più velato. Non vado a dire ‘sei una gatta morta’, ma magari di essere un po’ meno. Anche perché se poi sto sbagliando, ci passo male e diventa ridicolizzante nei miei confronti. In quel momento, appena arrivata qui potevo capirlo, ma così..”

Successivamente Soleil Sorge ha ribadito di essere infastidita dal modo in cui Delia Duran ha parlato di lei. In generale, però, non si spiega tanti suoi atteggiamenti e non comprende la mancanza di fiducia nel matrimonio con Alex Belli. Proprio lui ha provato a far vedere le cose all’influencer da più punti di vista, calando giù delle ipotesi e continuando a non spiegarsi i motivi di questa reazione.

sole sta capendo che la moglie e alex avevano un copione.Delia sorry ma sole è troppo sveglia, ti conviene cambiare strategia, vi hanno sgamati tutti, l’unica cosa è che tuo marito c’è rimasto incagliato perchè non si aspettava una sveglia come sole @SBruganelli #gfvip pic.twitter.com/LW8GXC8aQF — CIAUUUU (@buongiornissim8) November 9, 2021

La chiacchierata tra Alex Belli e Soleil Sorge su Delia Duran è proseguita ancora in veranda. Ed è qui che l’attore ha avanzato una richiesta a sua moglie…