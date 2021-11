1 Scontro tra Soleil e Miriana

Una serata davvero difficile quella di ieri per Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita in mezzo suo malgrado (?) ad un confronto a tre con Alex Belli e la moglie di lui Delia Duran. L’amicizia tra Alex e Soleil, molto intensa e fatta di abbracci e baci, ha infastidito parecchio la modella che ha avuto un duro scontro con la Sorge. Nel post puntata i protagonisti della vicenda hanno iniziato a esaminare l’accaduto e a capire cosa potrebbe accadere adesso. Nel mezzo del tutto è entrata a gamba tesa anche Miriana Trevisan che ha avuto un acceso diverbio con la Sorge, rinfacciandole alcune frasi che ha sentito durante la puntata. L’ex volto di “Non è la Rai” ha voluto dare ai due il suo parere su quanto accaduto.

“L’ho detto anche a lui, devi stare attento a queste cose perché eravate molto ubriachi, che era troppo e che Delia sarebbe rimasta ferita – ha sottolineato la Trevisan – Ho detto tutto, io non ho niente da nascondere hai capito? E non venire a insegnare a me, che prima stavi parlando di me e Nicola, quando io da te ho avuto solo consolazione. Adesso vuoi colpire me? Poi chi altro?“. “Non voglio colpire te, io non ho interesse a colpire nessuno. Non mi piace quando vengono dette le cose dietro. Io sono la prima che ti viene a dire le cose, come ho fatto oggi. Io da te sono sempre venuta a dire quello che penso e a parlarti sempre per prima…io“, ha risposto a tono Soleil Sorge alludendo forse al fatto che, da parte di Miriana, non c’è stata la stessa sincerità.

“Tre giorni ci hai messo, stavo ballando sotto la pioggia e hai detto ‘poverino, lui (Nicola, ndr) stava di là male e lei balla sotto la pioggia’. A una donna di 50 anni deve essere rotto il ca**** perché deve consolare uno – ha replicato la Trevisan facendo riferimento a quanto accaduto qualche sera prima – Lo hai detto tu che sta soffrendo, ma di che cosa? Lui mi ha detto ‘mi arrangio io’“. “Scusami se in questo momento non mi interessa parlare di te e Nicola, non è il momento. Volevo solo dirti una cosa così ce lo ricordiamo domani“, ha concluso poi la Sorge ancora scossa per quanto accaduto in puntata.

“Infatti a me interessa parlare con Alex“, è stata l’immediata replica di Miriana. “Sì infatti, perché ti conviene“, la controreplica di Soleil a cui la Trevisan ha poi prontamente ribattuto: “Conviene che cosa? Perché te devi sempre colpire qualcuno“. La tensione è ancora alle stelle e siamo sicuri che la puntata di ieri sera avrà strascichi ancora a lungo.