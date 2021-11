1 Le parole di Soleil Sorge

Soleil Sorge e quell’amicizia con Alex Belli che ha iniziato a creare danni! Nel corso della puntata di venerdì del Grande Fratello Vip abbiamo assistito a un acceso confronto tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Delia Duran, la moglie dell’attore di Centovetrine. Durante il faccia a faccia la Duran ha lanciato pesanti accuse a Soleil, rinfacciandole il comportamento da lei avuto all’interno della casa con suo marito. “Sei entrata in casa dicendo di avere rispetto per le donne, ma sei la prima a non portarlo – ha tuonato Delia – Dovresti vergognarti dell’atteggiamento che stai avendo con lui. Io sento, vedo e ascolto quello che fate“.

In seguito a questo incontro e al malessere della modella, Alex ha minacciato più volte l’abbandono e durante la nottata ha addirittura aperto la porta rossa per abbandonare il reality. A bloccarlo è stata proprio la Sorge, che si è messa in mezzo tra l’attore e la porta. Dopo il confronto con la Duran, Soleil si è poi sfogata con Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro ammettendo di nutrire dei dubbi sulla veridicità dell’accaduto. “Non penso di meritarmi questo. Mi sono sentita dire che sono una gatta morta e che devo vergognarmi. Alex mi ripeteva che Delia non si sarebbe mai fatta pensieri sbagliati sul nostro rapporto“, ha fatto notare l’influencer.

Soleil su Alex e Delia

“Io inizio a pensare che entrambi abbiano giocato questo gioco a questo punto”

Sì ci siamo quasi 🙌🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻#gfvip pic.twitter.com/orXWfsuLhB — Catia (@catiuz92) November 6, 2021

“Io inizio a pensare che entrambi abbiano giocato questo gioco a questo punto – ha poi sottolineato Soleil Sorge – Le sto pensando tutte. Lui in effetti ha detto cose fraintendibili sulla nostra amicizia. Mi sento strumento di una roba che non mi appartiene. C’è qualcosa che non mi torna“. La Sorge ha poi insinuato che ci siano delle persone fuori che possano avere il controllo di tutto e influenzato le dinamiche venutesi a creare all’interno del reality. “Ci sono persone, tipo determinati agenti, che aizzano e creano cose“, ha riportato l’influencer.

La Nazzaro ha poi fatto notare alla coinquilina che Alex potrebbe effettivamente essere preso da lei o che, in alternativa, stia veramente seguendo un copione già scritto. Come cambierà il rapporto tra i due concorrenti della “stanza del sole” dopo quanto accaduto in puntata?