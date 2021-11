Soleil e Delia si conoscevano già da prima? “Erano a cena insieme”: il gossip

1 Il retroscena su Soleil Sorge e Delia Duran

Il triangolo che coinvolge Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge continua ad andare avanti tra avvicinamenti dei due concorrenti del Grande Fratello Vip e continui confronti con la moglie dell’attore. Ma adesso è uscito uno scoop che, se fosse vero, andrebbe a distruggere quello che in tanti sul web considerano un “teatrino”. Ovviamente quello che stiamo per dire va preso con le pinze, poiché con esistono prove concrete (foto, video ecc) per dimostrarlo.

A lanciare la bomba è Amedeo Venza che nelle storie sul suo profilo Instagram ha detto che Soleil e Delia si conoscevano già. Quindi quello che vediamo in TV sarebbe tutto studiato a tavolino. Queste le parole di Venza:

“BOOM! Soleil e Delia si conoscevano prima del GF Vip! Qualche settimana prima dell’inizio del reality, le due promettenti attrici di Centovetrine 2.0 erano a cena insieme a Ciccio Pasticcio e un noto manager di agenzia milanese. SMONTATO UFFICIALMENTE IL TEATRINO!”

Indagando sui social e leggendo le parole degli utenti, il nome Ciccio Pasticcio sarebbe legato a Fabrizio Corona. Ma si tratta solo di rumor e non ci sono certezze, quindi noi ne prendiamo le distanze e riportiamo solo i rumor. Il suo nome era già venuto fuori tra le supposizioni del pubblico, ma non era mai stato fatto. Quindi è bene non fare illazioni.

Riguardo questo triangolo continuo, proprio in passato Soleil Sorge e Alex Belli avevano più volte pensato che Delia Duran fosse manovrata da qualcuno fuori dalla casa del GF. Ecco cosa avevano detto…