1 Urla dei fan per Soleil Sorge

Ieri pomeriggio la Regina di Roma, accompagnata da altre persone, è tornata fuori dalla Casa del GF Vip per dare un avvertimento importante a Soleil Sorge. Questa volta la fan del reality ha messo in guardia l’influencer da Alex Belli e Delia Duran e ha fatto riferimento a un bigliettino che l’attore ha nascosto in cucina prima di andare via. Sempre la telespettatrice ha suggerito a Soleil di non fidarsi in alcun modo della coppia, dando a entrambi dei “bugiardi”. Questo l’estratto audio estrapolato da Biccy, che potete trovare anche nei video sottostanti:

“Soleil, non devi credere ad Alex Belli, è proprio lui che sta a fa il teatro, è bugiardo. Lui e Delia sono d’accordo, c’è un biglietto dentro la cucina. L’ha lasciato dentro ai piatti neri. In cucina c’è un biglietto messo nei piatti neri. Non ti devi fidare di Alex. Alex e Delia sono due bugiardi, ti stanno truffando“.

Questo il momento in cui Soleil Sorge si trovava in giardino in compagnia di Jessica Selassié e Barù e ha ricevuto il messaggio da fuori…

Il momento è durato parecchio e Soleil Sorge, così come gli altri presenti, sembrano aver capito tutto ciò che è successo. Per un attimo ha preferito restare in silenzio e poco dopo, complice anche la presenza di Nathaly Caldonazzo, la gieffina si è girata verso Jessica Selassié e ha detto: “Hai sentito bene quello che ha detto? Ha urlato che Alex e Delia sono due bugiardi e che si sono messi d’accordo“.

#gfvip da fuori 📣📣📣



soleil:hanno detto Alex e Delia so due buciardi Delia ti sta truffando



jess:Alex ti sta truffando Delia sa tutto sono due bugiardi pic.twitter.com/qIMetL6s39 — Svarionix (@svarionix) January 19, 2022

Insomma Soleil Sorge è stata messa in guardia da i fan e lei in questo momento sembra essere piuttosto pensierosa su ciò che le è stato detto. Ma ovviamente non è finita qui. Tra le urla, come dicevamo, si è parlato di un famoso “bigliettino” che l’attore avrebbe messo da parte per Delia. Andiamo a vedere di cosa si tratta…