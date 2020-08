1 Dopo Jeremias Rodriguez, Soleil Sorge ora si frequenta con l’ex di Ivana Mrazova che, nemmeno a dirlo, è fidanzata del suo ex Luca Onestini

L’amore tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si è concluso ormai da diverso tempo, nonostante abbiano tentato più volte di riallacciare i rapporti. L’influencer e il fratello di Belen si sono lasciati e da quel momento entrambi hanno ripreso in mano la propria vita. Adesso Jere è impegnato con Deborah Togni, mentre Soleil pare stia frequentando l’ex di Ivana Mrazova che, ironia della sorte da alcuni anni è fidanzata con il suo ex Luca Onestini.

A dare questa notizia è Il Vicolo delle News che ha ricevuto una segnalazione da parte di una talpina. Soleil Sorge in questi giorni sta trascorrendo le sue vacanze a Mykonos, in Grecia. Nemmeno a dirlo, però, insieme a lei e ai suoi amici c’è anche Alessandro Allevato, che lavora lì e che ricordiamo per essere l’ex compagno di Ivana Mrazova.

Alessandro e Ivana si sono lasciati al termine del Grande Fratello Vip, e quest’ultima poco dopo si è dichiarata a Luca Onestini, il quale proprio nel reality ha scoperto dal fratello Gianmarco come l’ex Soleil Sorge si sia avvicinata (seppur sia durata poco) a Marco Cartasegna. Luca però invece di abbandonare il programma, come tanti pensavano, ha continuato la sua avventura, e ha instaurato un legame unico con la Mrazova. Insomma sembra un po’ di vivere una puntata di Beautiful, ma questo è quanto.

Adesso la svolta che ha riacceso l’attenzione sull’influencer. Soleil Sorge si è mostrata particolarmente vicina ad Alessandro Allevato. i due sono sembrati piuttosto complici, come mostrato nelle varie foto e video postati…

Instagram Stories

Che sia nata quindi una nuova coppia e Soleil Sorge, dopo Jeremias Rodriguez, abbia trovato l’amore in Alessandro? Al momento non abbiamo conferme ufficiali e magari i due sono solo ed esclusivamente amici. Chissà!

