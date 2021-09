1 Il presunto flirt tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi

Lunedì 13 settembre parte ufficialmente su Canale 5 il Grande Fratello Vip 6 e tutto è già pronto per la prima puntata del reality. Solo qualche giorno fa abbiamo scoperto chi sono i concorrenti, e a far parte del cast, come si mormorava da settimane, c’è anche Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo aver già preso parte a L’Isola dei Famosi, è pronta a rimettersi in gioco, e senza dubbio ne vedremo delle belle. In molti infatti attendono di scoprire come l’influencer si relazionerà al gioco e agli altri Vipponi, e senza dubbio le aspettative non verrano deluse. Nel mentre però è stato notato come all’interno della casa la Sorge ritroverà una sua vecchia conoscenza!

Non tutti infatti sanno che solo qualche mese fa si è mormorato che Soleil avesse avuto un brevissimo flirt con Gianmaria Antinolfi, ex di Belen Rodriguez. I due infatti erano stati beccati insieme nello stesso posto, e a quel punto i più maliziosi del web avevano subito ipotizzato che fosse iniziata una frequentazione.

Ciò nonostante né Soleil Sorge, né tantomeno Gianmaria Antinolfi, hanno mai commentato questo presunto flirt, e a oggi non è chiaro cosa sia accaduto tra loro. Tuttavia di certo l’ex corteggiatrice e l’imprenditore si conoscono molto bene e nella casa del Grande Fratello Vip 6 potrebbe accadere di tutto.

Nel mentre solo qualche ora fa un’altra concorrente di questa nuova edizione ha parlato proprio della Sorge, ammettendo come secondo lei tra loro potrebbero esserci degli scontri, essendo del tutto diverse. Rivediamo di chi si tratta e la replica di Soleil.