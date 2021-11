1 GF Vip: look a confronto tra Soleil e…

Soleil al GF Vip – foto per gentile concessione dell’ufficio stampa di Endemol Shine Italy

I look dei vip sono sempre motivo di discussione e curiosità tra gli utenti del web, specie ora con il Grande Fratello Vip. Ad incuriosire le scelte stilose, tra i tanti, di Soleil Sorge. Stavolta grazie alla pagina Instagram Look da Vip, abbiamo notato che alcuni volti noti del piccolo schermo hanno utilizzato, a distanza di poco tempo, il medesimo outfit.

Parliamo appunto della gieffina Soleil Sorge, la prima ad indossarlo come vedremo, ma a quanto pare non sembra essere la sola. Sembrerebbe infatti che altre due vippone dello scorso anno in due occasioni differenti di recente hanno vestito il medesimo completo. Stesso scelto anche da una nota e amata showgirl!

Di seguito scopriamo tutti i dettagli, partendo proprio dall’influencer italoamericana…

Soleil Sorge il total white!

Soleil Sorge – foto per gentile concessione dell’ufficio stampa di Endemol Shine Italy

Iniziamo con Soleil Sorge.

La fashion blogger, che ora troviamo tra le concorrenti del Grande Fratello Vip 6, ha indossato questo outfit durante il quinto appuntamento del reality show.

Per intenderci Soleil ha vestito questo look (firmato Gaelle Paris) durante l’incontro con Greta, ex fidanzata di Gianmaria Antinolfi.

Ma come dicevamo, non è la sola. Anche altre due vippone hanno vestito il medesimo brand…