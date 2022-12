Scontro a distanza tra Gianmarco Onestini e Soleil (ed è la gara a chi asfalta di più)

NEWS

Debora Parigi | 27 Dicembre 2022

GF Vip 7

Il ritorno di Luca Salatino sui social dopo l’addio al GF Vip

Nella puntata di ieri, lunedì 26 dicembre, Luca Salatino ha deciso di abbandonare il GF Vip 7. Il motivo è stato il suo non riuscire a stare più bene all’interno della Casa, poiché gli mancava la famiglia e il suo pensiero fisso era la fidanzata Soraia. Tutto questo lo stava portando a non viversi bene l’esperienza del gioco e così ha preso questa decisione molto importante.

Da quello che Alfonso Signorini ha raccontato in puntata, sembra che non solo il conduttore abbia cercato in tutti i modi in confessionale di convincerlo a continuare il suo percorso. Ma pare che sia stata coinvolta persino Maria De Filippi che ha avuto Luca a Uomini e donne prima come corteggiatore e poi come tronista. E se la nota conduttrice sembrava essere riuscita a convincerlo a restare, la voglia di continuare è durata poco e alla fine il vippone ha ceduto al suo stato d’animo.

Oggi Luca Salatino è tornato sui social e lo ha fatto con un messaggio postato nelle storie del suo profilo Instagram. L’ex vippone ha ringraziato tutti i fan e coloro che lo hanno sostenuto in questi mesi di reality. Ma ha anche chiesto del tempo per se stesso. Ecco cosa ha scritto:

Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto in questo percorso. È stato un percorso intenso e pieno di emozioni. Fate sempre ciò che vi dice il cuore e che vi fa stare bene… Ringrazio la mia famiglia e la donna della mia vita che mi è stata sempre accanto. Ho bisogno di un po’ di riposo e torneremo più forti di prima… Vi abbraccio a tutti!

Da quello che si legge, come detto, Luca sembra chiedere un po’ di pausa, probabilmente sia dai social che proprio dalla TV. A questo punto non sappiamo se rilascerà subito interviste o dichiarazioni in vari programmi legati al GF. E non sappiamo nemmeno se già il prossimo lunedì sarà in puntata insieme a tutti gli altri vipponi che non sono più in gioco.

Per quanto abbiamo conosciuto Salatino in TV, è probabile che voglia aspettare un po’ prima di mostrarsi nuovamente in uno studio televisivo. Ma di questo ne avremo la certezza solo lunedì 2 gennaio, giorno in cui andrà in onda la nuova puntata del GF Vip 7.