1 Polemica su Soleil Sorge

È finalmente partita la sesta edizione del Grande Fratello Vip, e attualmente i concorrenti hanno già iniziato il loro percorso. Quest’anno nel cast c’è anche Soleil Sorge, che ha già diviso gli utenti sui social. Nel corso della prima puntata infatti l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha già avuto una discussione con Raffaella Fico, e per di più è stata accusata di aver bestemmiato, nonostante le cose non stiano esattamente così. Come se non bastasse in queste ore è scoppiata un’altra polemica che coinvolge proprio l’influencer. Come qualcuno avrà notato, nella sua clip di presentazione al Grande Fratello Vip 6 Soleil ha dichiarato di essere “una modella, una influencer, un’attrice e una giornalista”. Qualcosa tuttavia ha fatto storcere il naso al web.

Come ha fatto notare Fanpage, nonostante Soleil Sorge si sia dichiarata essere una giornalista, sembrerebbe che il suo nome non figuri nell’elenco dell’ordine. Il noto portale ha anche effettuato delle attente ricerche, e questo è quello che è emerso in merito:

“Magari è un nostro errore, e restiamo a disposizione della “collega” Soleil Anastasia Sorge, ma il suo nome non figura in nessuna delle categorie dell’elenco dell’Ordine dei Giornalisti. Tutte le combinazioni sono state provate: Sorgé, Sorgè, Sorge. Abbiamo provato persino il cognome d’arte – hai visto mai? – “Stasi”. Niente. Non c’è traccia di Soleil tra gli iscritti all’albo dei giornalisti. E allora, la domanda sorge spontanea: perché la modella, influencer, attrice, si è dichiarata pure giornalista?”.

Che nelle prossime settimane Soleil Sorge dia spiegazioni? Nel mentre pochi giorni fa, prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6, l’influencer ha avuto un botta e risposta con un’altra concorrente del reality, che varcherà la porta rossa venerdì sera. Rivediamo cosa è accaduto.