1 Le accuse a Soleil Sorge

Sono trascorse soltanto 12 ore dall’inizio del Grande Fratello Vip 6, e senza dubbio nella casa più spiata d’Italia i concorrenti hanno già attirato l’attenzione del web. Nel cast quest’anno come sappiamo c’è anche Soleil Sorge, senza dubbio una dei volti più discussi di sempre. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne infatti da anni divide gli utenti, e mentre in molti la seguono con passione, tanti altri in più occasioni l’hanno duramente attaccata. Ciò che è certo è che l’influencer ci regalerà grandi emozioni e senza alcun dubbio ne vedremo di belle. Già durante la prima puntata, Soleil ha avuto una piccola discussione con Raffaella Fico, e non è chiaro quello che potrebbe accadere tra le due nelle prossime ore.

Nel frattempo nella casa del Grande Fratello Vip 6 la Sorge ha anche incontrato una sua vecchia fiamma. Parliamo di Gianmaria Antinolfi, col quale c’è stato un breve flirt alcuni mesi fa. Una volta faccia a faccia l’ex corteggiatrice e l’imprenditore si sono salutati calorosamente, e in molti attendono già con ansia di scoprire cosa succederà tra loro nei giorni a venire. Tuttavia durante la notte è già accaduto qualcosa che sta facendo discutere.

Alcuni utenti sul web hanno infatti accusato Soleil Sorge di aver bestemmiato al Grande Fratello Vip 6, mentre si trovava in giardino proprio con Gianmaria. Tuttavia le cose non stanno così. Nonostante secondo i più l’ex corteggiatrice avrebbe imprecato, nell’audio si sente chiaramente che non è così. Soleil dunque non subirà alcuna penalità.

Dio Po credo che sia la divinità protettrice dei fiumi #GFvip pic.twitter.com/PizEtgJybW — freedom ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) September 14, 2021

Proprio qualche giorno fa nel mentre Alfonso Signorini ha svelato la nuova politica adottata dagli autori quest’anno per le possibili espulsioni. Andiamo a rileggere le sue dichiarazioni.