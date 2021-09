Soleil Sorge prima del GF Vip trova il tempo di litigare con Vera Gemma

1 GF Vip: la lite tra Soleil Sorge e Vera Gemma

Prima dell’inizio del GF Vip Soleil Sorge, come tutti gli altri concorrenti, deve rispettare la quarantena. A disposizione l’influencer ha ancora il suo telefono e quindi ha modo di vedere ciò che succede sui social e parlare un po’ con i suoi suoi fan attraverso commenti e non solo.

In queste ore sui social, oltre agli account ufficiali del GF Vip, in tanti stanno condividendo le brevi interviste di tutti i protagonisti che presto abiteranno la Casa di Cinecittà. GrandeFratelloVip6sondaggi, una delle pagine in questione, ha postato le dichiarazioni di Soleil Sorge. In molti hanno commentato, specialmente i fan. Una di loro ha scritto di non provare grande simpatia nei confronti della neo gieffina.

A tale commento ha risposto Vera Gemma, ‘nemica’ di Soleil ai tempi di Pechino Express: “Spontaneità saltami addosso”, ha scritto sotto al post in questione su Instagram. A replicare, nell’immediato è stata proprio Soleil, che non ha potuto fare a meno di dire la sua: “Adoro che fai la slimy (viscida) ma mi segui”.

Lette queste parole Vera Gemma ci ha tenuto a fare una precisazione: “Ti seguo perché sono segretamente innamorata di te e la slimy non so cosa significhi. ma comunque resta il fatto che non ti trovo particolarmente spontanea, il che non è grave, c’è di peggio. Ma ste risatine improvvise che secondo me ti fanno molto femmina indifesa, mi annoiano”.

Botta e risposta tra Vera Gemma e Soleil Sorge

Al momento Soleil Sorge non sembra aver ribattuto ancora alle parole di Vera Gemma, forse ha preferito lasciar perdere. Non è detto possa farlo in seguito. Attendiamo news. Quella con l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi, però, non è l’unica lite che ha coinvolto l’influencer…