Soleil Sorge: le parole della mamma contro Alex Belli

Alex Belli, Wendy Kay e Soleil Sorge

Se una parte dei fan del GF Vip sognano qualcosa in più di una semplice amicizia tra Alex Belli e Soleil Sorge, non sembra essere dello stesso avviso la mamma di quest’ultima. La vicinanza tra l’attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è troppo apprezzata dalla signora Wendy Kay che sui social, durante queste settimane, non ha risparmiato degli attacchi e critiche nei confronti del gieffino.

Il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge procede tra alti e bassi nella Casa del GF Vip, ma la mamma dell’influencer spera che questo loro rapporto possa raffreddarsi prima che sia troppo tardi. La signora Wendy, infatti, non gradisce per nulla gli atteggiamenti di Alex Belli e spesso, sia sulle pagine fan, ma anche sotto ai post del Grande Fratello Vip, non si è di certo risparmiata: “No, non mi piace e vorrei che si allontanasse da mia figlia”, leggiamo in uno dei tanti commenti postati sul web.

Quando poi, in una delle puntate scorse Sonia Bruganelli ha regalato la sua immunità ad Alex, la mamma di Soleil Sorge si è detta piuttosto contrariata: “Avrei preferito che uscisse”. Tra le altre cose che ha commentato, ci sono anche le dichiarazioni dell’attore, ovvero quando disse che lui e la Sorge non possono stare assolutamente insieme. In quella circostanza Wendy ha ribattuto: “Menomale! Non sopporto più Alex, basta!”.

I commenti della mamma di Soleil Sorge

Insomma, la mamma di Soleil Sorge non sembra proprio nutrire grande simpatia nei confronti di Alex Belli, almeno per il momento! Cambierà idea verso l’attore nel caso in cui il rapporto tra lui e sua figlia dovesse prendere una piega diversa? Difficile a dirsi! Per scoprirlo continuate a seguirci per altre news sul GF Vip!