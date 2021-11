1 Miriana si lamenta del comportamento di Soleil

È bastato poco per far scattare la lite al Grande Fratello Vip. Il fatto si è verificato questo pomeriggio e vede come protagoniste Soleil Sorge e Miriana Trevisan, che già in passato hanno avuto dissapori. Tutto è cominciato quando la showgirl si trovava in stanza a riposare e improvvisamente è stata svegliata dalla voce dell’influencer che la svegliava.

Soleil si trovava nell’antibagno e si è resa conto che l’arricciacapelli era sporco. Così ha chiamato l’attenzione di Miriana, chiedendole di pulirlo: “Tieni, per favore. Togli via la cheratina dal ferro. Come non l’hai usato tu? O tu o Clarissa oppure Jessica, che hanno detto. Tu quello lì grande non l’hai mai usato?”. La Trevisan le ha detto, però, che non è stata lei a utilizzarlo e a seguire in chiacchiera con Clarissa Selassié le ha spiegato di essersi infastidita: “Stavo dormendo, mi sono pure spaventata”, imitando poi il modo in cui Soleil Sorge l’ha svegliata: “Ma ti rendi conto? Che stiamo diventando, la mafia?”, ha detto l’ex volto di Non è la Rai. (QUI IL VIDEO)

Miriana su Soleil "Stavo dormendo, mi sono pure spaventata, ma che stiamo diventando la mafia?"



Mi dispiace non c'entra nulla il fatto che ci mezzo ci sia Soleil, ma trovo di una gravità allucinante mettere in mezzo un tema così per cosa poi? #gfvip pic.twitter.com/a2YQd9BWJ6 — Catia (@catiuz92) November 26, 2021

La ricerca di Soleil Sorge, dunque, non sembra essere andata a buon fine e con le altre ragazze si è lamentata, tanto che Sophie Codegoni le ha suggerito di andare in confessionale e chiedere i filmati per avere così la verità. Lucrezia, nel mentre, ha tirato giù qualche ipotesi provando però a ristabilire la calma.

Ma sembra un discorso che non regge troppo, tanto che proprio Soleil Sorge ha replicato: “Sono andata da ogni singola persona della Casa per chiedere. Siete le uniche con le extension scure, però nessuno che ha usato questo ferro. Se una ha usato questo ferro se lo ricorderà. Veramente è una roba allucinante”. (VIDEO QUI)

E non è finita qui, perché il tutto ha comunque generato una lite tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan…