1 La smentita di Soleil Sorge

Nella giornata di ieri si è parlato sul web di un presunto flirt tra Soleil Sorge e Gianluca Costantino. I due ex gieffini del Grande Fratello Vip 6, infatti, secondo alcuni si erano avvicinati molto nella casa più spiata d’Italia. A far pensare a una possibile relazione anche l’attuale vacanza a Ibiza che stanno facendo proprio in questi giorni insieme a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Ad avvallare l’ipotesi, inoltre, alcune dichiarazioni fatte da Gianluca stesso in merito a un bacio datole per scherzo:

[…] È successo in confessionale. L’unico posto in cui ci si sente liberi di esprimere qualsiasi opinione. In quel momento Soleil e io sembravamo una cosa sola, e non immagina la bella sensazione che ho provato. Quel bacio, anche se dato per scherzo, mi ha reso felice.

L’ex gieffino aveva anche affermato di volere approfondire la sua conoscenza: “Mi farebbe piacere conoscerla meglio prima di conquistare il suo cuore. Perché so che probabilmente ha qualcuno che l’aspetta fuori, quindi non vorrei rovinare la coppia Su questo sono un ragazzo molto onesto, e non mi piace entrare in certe dinamiche… (Tra noi, ndr) c’è stato divertimento, complicità, abbiamo fatto discorsi profondi“. Pare, però, che tra loro non ci sia nessun coinvolgimento romantico. Lo ha affermato Soleil Sorge in prima persona durante un appuntamento di Casa Chi.

Come riporta anche il sito Blogtivvu, infatti, l’influencer ha dichiarato: “Cosa ci facciamo qui? Ha organizzato tutto Gianluca. Sono usciti un po’ di gossip su fughe romantiche… Vi diciamo una cosa effettivamente vera. In tutta questa fuga romantica il ricavato verrà devoluto in beneficienza. Questa è l’unica cosa vera“. Il viaggio die quattro a Ibiza verrà documentato da Chi Magazine tra video e interviste in edicola.

Ecco, quindi, chiariti i fatti. Nel frattempo la madre di Soleil Sorge, non molto tempo fa, ha voluto difendere la figlia…