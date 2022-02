Dal mondo della moda al GFVip

Gianluca Costantino, il modello trentaduenne ultimamente eliminato dal GFVip, è tra le celebrità intervistate da Novella 2000 per il numero ora in edicola. Laureato in Economia all’Università di Roma, Gianluca non lavora solo nella moda, ma ha anche scritto un libro che si avvia alla pubblicazione. Nel frattempo si è preso una pausa dal mondo partecipando al reality dei reality, da dove però è uscito insoddisfatto, soprattutto di com’è andata a finire con Soleil.

“Nella Casa si vivono emozioni impareggiabili. Mi sarei fatto conoscere meglio: ho tanto da dire. Inoltre mi manca Soleil. Mi sono ripromesso che ci rivedremo quando sarà tutto finito”.

Gianluca Costantino e l’ex Uomini e Donne Soleil hanno avuto un timido avvicinamento, che si è concluso con un nulla di fatto. Proprio come la sua esperienza nella Casa, iniziata con grandi aspettative ma terminata in mezzo alle polemiche per aver scelto di mandare in nomination proprio l’amico Antonio Medugno.

Costantino ha riassunto così il soggiorno in casa, ai microfoni del nostro Armando Sanchez:

“È stato come entrare in una festa con degli ospiti stanchi. Avevo il compito di animare il gruppo, in un certo qual modo. Questo è stato il primo impatto, poi ho iniziato ad ambientarmi e fare amicizia con tutti i componenti della Casa. Oltre a conoscere benissimo Alessandro Basciano, con cui siamo amici fin da piccoli, gli altri non li avevo mai visti prima. Quello che mi faceva piacere è che Kabir Bedi e Katia Ricciarelli, persone di esperienza che fanno parte da anni del mondo dello spettacolo, avevano una bella considerazione di me”.

Gianluca Costantino e il bacio con Soleil

Ma quella per cui più si struggeva Gianluca, come abbiamo già detto, era Soleil. I due si sono anche “dovuti” scambiare un bacio nel segreto del confessionale.

Della Sorge, Costantino racconta:

“Mi farebbe piacere conoscerla meglio prima di conquistare il suo cuore. Perché so che probabilmente ha qualcuno che l’aspetta fuori, quindi non vorrei rovinare la coppia Su questo sono un ragazzo molto onesto, e non mi piace entrare in certe dinamiche… (Tra noi, ndr) c’è stato divertimento, complicità, abbiamo fatto discorsi profondi”.

E sul bacio:

“È successo in confessionale. L’unico posto in cui ci si sente liberi di esprimere qualsiasi opinione. In quel momento Soleil e io sembravamo una cosa sola, e non immagina la bella sensazione che ho provato. Quel bacio, anche se dato per scherzo, mi ha reso felice”.

E chissà che Gianluca non abbia modo di estendere questa felicità anche dopo l’uscita di Soleil dalla Casa…

Novella 2000 © riproduzione riservata.