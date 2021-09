1 Soleil Sorge nel mirino delle Principesse

Iniziano a crearsi le prime tensioni nella casa del Grande Fratello Vip 6. Solo poche ore fa infatti c’è stata una piccola discussione tra Soleil Sorge e Jessica Hailé Selassié, a causa delle faccende domestiche. Dopo lo scontro, sembrerebbe che le due gieffine si siano allontanate e anche alcuni Vipponi si sono schierati. Poco fa però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che coinvolge proprio le Principesse. Mentre chiacchierava con Clarissa, Jessica e sua sorella hanno iniziato a parlare in inglese, mettendo in atto una strategia proprio contro Soleil. La prima infatti ha invitato la seconda a fare buon viso a cattivo gioco, e in merito ha affermato:

“Non andare contro Soleil, è più forte di noi. Le persone qui fanno gli amiconi con lei, fallo pure tu. Lo so che sei testarda, ma ascoltami. Lo dico per te. Non diamo soddisfazione alle persone che ci odiano. Tutto qua. Devi aspettare che sia lei a mostrarsi per ciò che è. Sicuramente domani in diretta la clip la manderanno in onda, per provare a mettervi contro”.

Non è tardata ad arrivare la replica di Jessica, che parlando di un ipotetico scontro con Soleil Sorge nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip 6 ha dichiarato:

“Ma la odiano tutti. Sui social la odiano un botto. Capisco quello che dici. Io però non sono mai stata una lecca c**o quindi comunque domani in diretta la mia la dirò”.

piangendo per questa dinamica in inglese, finalmente qualcosa #gfvip pic.twitter.com/cf7wfNRFxz — chià (@itsmwengo) September 23, 2021

Cosa accadrà dunque nel corso della prossima diretta del Grande Fratello Vip 6? Tra Soleil Sorge e Jessica Hailé Selassié ci sarà un nuovo scontro? Nel mente poche ore fa a fare delle confessioni inedite sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata un’altra Vippona. Andiamo a rivedere di chi si tratta e le sue dichiarazioni.