1 Soleil Sorge su L’Isola dei Famosi

Ieri sera Soleil Sorge è stata ospite de L’Isola Party, programma che va in onda su Mediaset Infinity un’ora prima dell’inizio de L’Isola dei Famosi. Quest’anno la trasmissione è condotta da Ignazio Moser e Valentina Barbieri. Il primo ha parlato con l’ex gieffina chiedendole se parteciperebbe al reality diventando naufraga e se porterebbe con sé Alex Belli. Questa la risposta: “Sono certa che potrebbe dare tanto anche a L’Isola però non con me, ecco“.

L’influencer ha, quindi, risposto a un tweet che recitava: “Ma in realtà l’unica persona con cui vogliamo vederti in coppia a L’Isola è Sophie“. Ha replicato con un sorriso:

Ti dico, Sophie non penso proprio che sarebbe una naufraga adatta. A lei piace tanto mangiare le schifezzine. Sarebbe un’ottima compagna d’avventura ma mi dispiacerebbe troppo farla soffrire così. Perché la vedo, non lo so… Questo senso di protezione che ho un po’ da sorella maggiore nei suoi confronti… Mi dispiacerebbe quasi portarla sull’isola.

Voi sareste contenti di vedere Soleil Sorge a L’Isola dei Famosi? Chissà se in futuro le verrà posta davanti anche questa occasione. Per il momento ha deciso di accettare l’offerta di diventare uno dei giudici de La Pupa e il Secchione Show, programma di Italia 1 condotto da Barbara d’Urso. Insieme a lei anche Federico Fashion Style e Antonella Elia. Magari se ne parlerà per la prossima edizione.

Nel frattempo, un’altra ex gieffina ha parlato del suo rapporto con l’influencer svelando i motivi per i quali non parla più con Soleil e non solo. Stiamo parlando di Manila Nazzaro. Le due, infatti, si sono riviste in occasione di alcune interviste rilasciate a Verissimo. Hanno anche scattato un selfie insieme, ma questo non vuol dire che siano tornate amiche come ai primi tempi dentro la Casa più spiata d’Italia. Continua…