1 La reazione di Soleil Sorge

In queste ore è partito il compleanno gate, che ha coinvolto Soleil Sorge. Qualche giorno fa infatti l’influencer ha festeggiato il suo giorno insieme a parenti e amici, tuttavia a non essere invitati alla festa sono stati alcuni ex Vipponi che in queste ore hanno manifestato la loro delusione. Uno dei commenti più duri è stato quello di Gianluca Costantino, che intervistato da Pipol Gossip ha svelato quello che sarebbe accaduto:

“Come mai non ero presente al compleanno di Soleil? La cosa è contorta, molto strana. Alessandro Basciano, tramite un gruppo whatsapp, aveva invitato alcuni amici, compreso me, in Puglia ad una sua serata il 2 Luglio. Nello stesso tempo Soleil, nel medesimo gruppo, ha scritto che avrebbe organizzato il suo compleanno nello stesso posto della serata, il 5 Luglio. Quindi davo per implicito di essere invitato anch’io. Arrivato in Puglia, nello stesso luogo, la Domenica arriva Soleil e io la incontro al mare. La incontriamo e il mio amico, Matteo Diamante, la ferma chiedendole se potevamo quindi unirci a lei alla cena di compleanno. Era come se le chiedesse una certezza in più. Perché noi credevamo davvero di essere invitati. La sua risposta è stata lapidaria: no. Ha detto che avrebbe preferito non invitarci per non creare marasma con i fans. Una risposta che non ho capito”.

In queste ore così è arrivata la reazione di Soleil Sorge, che finalmente ha rotto il silenzio sugli ex Vipponi non invitati al suo compleanno. L’ex corteggiatrice ha messo like sui social a numerosi commenti ironici rivolti a coloro che non erano presenti alla sua festa. Questi alcuni dei messaggi a cui Soleil ha lasciato un mi piace:

Nel mentre in queste ore a dire la sua sul compleanno della Sorge è stato anche Alex Belli. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.