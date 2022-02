Soleil Sorge piange e si sfoga

Nella notte appena passata Soleil Sorge e Alex Belli hanno avuto un acceso scontro. Lei lo ha accusato di aver usato brutte parole sul suo conto e gli ha puntato il dito contro dandogli dell’egoista. Qui di seguito possiamo vedere uno stralcio del discorso:

Il motivo per il quale sono così incazzata è che avevamo un rapporto così bello… Sei veramente un egoista del ca**o. Ti importa più passare per giustificato invece che raccontare la verità. Non ne posso più di sentirmi dire certe cose. Ho sempre fatto parlare il mio cuore! Cos’altro vuoi che dica? Te l’ho sempre detto che ti amo. Di che ca**o stai parlando?

Soleil Sorge ha anche ammesso di averlo umanamente amato e ha detto che si stavano innamorando, ma lei ha cercato di frenare il tutto per tutelare le parti coinvolte, anche Delia. Quando la pressione è stata troppa, in seguito, è scoppiata a piangere e ha cominciato a sfogarsi parlando in inglese. In un video, per esempio, la vediamo singhiozzare vicino la piscina. Gianluca, allora, arriva da dietro per metterle una coperta sulle spalle e lei esclama: “Scusate“.

In un altro filmato, invece, dice: “I’m so fuc***g sick and tired of this bulls**t. And that I have to hear myself being blame on sh**t. He’s like: ‘Oh admit what you felt and admit who you are’. I’ve always done that. I’ve never hidden anything“. La traduzione sarebbe: “Sono così fott***mente stanca e stufa di queste stron***e. E che mi vengano addossate colpe. Lui dice: ‘Oh, ammetti quello che hai provato e ammetti chi sei’. L’ho sempre fatto. Non ho mai nascosto niente“.

PER ME È MIRIANA CHE SICURAMENTE NON HA CAPITO NIENTE DI QUELLO CHE HA DETTO SOLEIL, MIO DIOOOOO#GFVIP pic.twitter.com/6UUbq9SuKq — cristian ♥️ | taylor’s version (@mariahshoney_) February 20, 2022

In seguito gli altri vipponi hanno commentato dando la loro opinione l’uno all’altro. Per esempio, infatti, Manila parlando di Soleil Sorge ha affermato: “Questo è il problema. Lei si era proprio innamorata. E ora soffre non perché è tanto un amico, ma perché…“.

Manila "Lei (Soleil) si era proprio innamorata e ora soffre non perchè non è un amico"

Miriana "Si stava riprendendo"



Saranno contenti Alex e gli autori!@AdrianaVolpeTV @SBruganelli #gfvip #solearmy pic.twitter.com/xoFvh3bF3Q — Catia (@catiuz92) February 20, 2022

