Emma Muscat, ex di Amici, rappresenterà Malta all’Eurovision 2022

Eurovision 2022, Emma Muscat rappresenta Malta

Ve ne avevamo parlato già qualche settimana fa. Emma Muscat, ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi, avrebbe partecipato alle fasi finali del concorso che avrebbe decretato il o la cantante che avrebbe rappresentato Malta all’Eurovision Song Contest 2022. L’artista ha portato sul palco il brano “Out of Sight” e ha dovuto competere con altri 21 colleghi. Alla fine lei ha avuto la meglio e a farcelo sapere è il profilo Twitter dell’Eurovision. “There ain’t no other soul like her“, recita la descrizione del post.

Un grande passo in avanti per la sua carriera. Come abbiamo detto poc’anzi, infatti, Emma Muscat ha preso parte ad Amici 17. Ha avuto accesso alla fase del Serale, ma non ha conquistato la vittoria. L’abbiamo vista, infatti, classificarsi quarta. Tuttavia ha firmato un contratto con la Warner Music Italia e ha inciso un album e un EP. A Maggio, perciò, la vedremo gareggiare a Torino, città ospitante del Contest, accanto a tantissimi altri cantanti. Per l’Italia, per esempio, gareggeranno Mahmood e Blanco con “Brividi“.

I due si sono aggiudicati un posto direttamente nella finale dopo aver conquistato il favore del pubblico al Festival di Sanremo. Ieri sera, invece, è stato annunciato chi rappresenterà San Marino. Nella finale di “Una voce per San Marino“, infatti, erano presenti diversi artisti italiani, come per esempio Ivana Spagna (quarto posto), Francesco Monte e Matteo Faustini (entrambi al quinto posto), Valerio Scanu (che non è entrato nella Top 10) e Achille Lauro. Quest’ultimo, oltre ad aver ricevuto il premio per il brano più radiofonico è arrivato in vetta alla classifica.

Sarà, di conseguenza, lui a rappresentare San Marino con il brano “Stripper“. Continuate a seguirci per tante altre news e per eventuali aggiornamenti su Emma Muscat all’Eurovision Song Contest e non solo.

