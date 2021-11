Soleil si lamenta del trattamento ricevuto in puntata e annuncia quando lascerà il reality (VIDEO)

1 Soleil Sorge vuole lasciare il GF Vip

Nella puntata di ieri sera, venerdì 26 novembre, del Grande Fratello Vip 6 c’è stato il confronto di Alex Belli con Delia Duran. E in tutto questo si è ritrovata coinvolta anche Soleil Sorge. L’influencer, infatti, è stata chiamata da Alfonso Signorini in Mistery Room ed è stata informata di quanto stava per accadere. Inoltre ha visto una parte del confronto da lì dentro, per poi essere invitata a ritornare in casa mentre Delia era ancora lì.

Proprio questa scena è stata anche abbastanza divertente, poiché mentre la coppia si confrontava, lei è andata in cucina e si è messa in disparte a mangiare. Alla fine lei stessa ha salutato Delia e l’ha abbracciata per una conclusione molto pacifica e senza più rancore.

Tutto questo, però, non è molto piaciuto a Soleil che oggi si è lamentata. Non ha parlato del confronto e del rapporto di Alex con la moglie, ma del suo coinvolgimento in quel momento che ha trovato senza senso. Ma non solo, ha anche detto che non starà nel reality fino alla fine o a un’eventuale eliminazione. Se ne vuole andare prima. Queste le sue parole oggi parlando proprio con Belli:

“Pensavo in Mistery, non lo so, di parlare di qualcosa di interessante di mio, invece no. Sono due mesi che sono qua. Cosa devo starci a fare? Io sicuramente il 13 esco di qui. Perché non ha senso stare qua dentro per i triangoli”.

In pratica Soleil, se il suo coinvolgimento nelle dinamiche sarà ancora per i triangoli di Alex con la moglie, non ha intenzione di proseguire la sua avventura dopo il 13 dicembre. Si tratta cioè della data del contratto iniziale e ogni concorrente deciderà se da quel giorno continuare o meno il suo percorso al Grande Fratello Vip 6.

Intanto per la Sorge la situazione con Miriana è sempre più tesa…