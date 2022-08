1 Nuovi rumor su Sophie e Soleil Sorge

Soleil Sorge e Sophie Codegoni erano partite dentro la Casa del Grande Fratello Vip con alcune antipatie. Queste poi sono andate ad appianarsi ed è nata una bella amicizia nel corso del tempo. Proprio Soleil, infatti, in una passata intervista aveva rivelato:

Se siamo davvero amiche? Sì, sorprendentemente sì. Sai, nella casa si creano tanti legami effimeri, tanti invece molto stretti. Stando in un contenitore come quello è un po’ una bolla, no? E le emozioni sono veramente accelerate. Quindi o crei dei rapporti che poi magari quando esci vanno a sciogliersi. Oppure come è capitato a noi invece, ci siamo ritrovate partendo in modo paradossale. E invece poi ci ha legato tantissimo.

Peccato, però, che siano iniziate a circolare delle voci su un presunto litigio. Il tutto è partito proprio quando Soleil Sorge ha messo un like su Twitter a un commento che accusava Sophie di aver copiato una foto caricata precedentemente dalla Sorge. Questo sarebbe stato, per molti, un indizio che avrebbe indicato una rottura nel loro rapporto. Nella giornata di oggi, inoltre, arriva un’altra segnalazione a Deianira Marzano: “Ciao Deia! Ho visto che ieri Soleil e Sophie erano allo stesso evento insieme. Nemmeno una foto insieme, come erano sempre solite fare. Avranno litigato?“.

Poco dopo essersi informata, però, l’influencer ha dato una risposta a tutti i fan preoccupati di Soleil e Sophie: “Sophie e Soleil non hanno assolutamente litigato. Fonte certa“. Qualche settimana fa, inoltre, l’ex gieffina e giudice a La Pupa e il Secchione Show è stata al centro di una polemica per via del suo compleanno. Alla festa, infatti, non ha invitato diversi vipponi e per questo si è trovata a dover replicare alle reazioni negative scaturite da tale gesto. Andiamo a rivedere tutta la storia…