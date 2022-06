1 Un nuovo programma per Soleil Sorge?

Soleil Sorge era già una nota influencer ma grazie al Grande Fratello Vip 6 ha conquistato molto più pubblico. Le sue vicende che hanno coinvolto anche Alex Belli e Delia Duran hanno messo il suo nome sulla bocca di tutti i telespettatori. Una volta terminato il reality è passata al ruolo di opinionista in un altro show. Stiamo parlando della recente edizione de La Pupa e il Secchione. In questo caso a volerla è stata Barbara d’Urso, la quale l’ha messa al fianco di Federico Fashion Style e Antonella Elia.

Conclusa anche tale esperienza si è ripresentata brevemente in TV ospite de L’Isola dei Famosi. Lei e Vera Gemma, entrambe ex naufraghe, sono andate in Honduras per aiutare i concorrenti a svolgere alcune prove e aggiudicarsi del cibo fondamentale per il loro sostentamento. E adesso che cosa le riserverà il futuro? Fino a poco tempo fa non ne sapevamo nulla. In queste ore, però, si sta diffondendo un nuovo rumor. Stiamo parlando di qualche che potrebbe accadere molto presto.

Stando a quanto rivela Amedeo Venza sul suo profilo Instagram, infatti, Soleil Sorge potrebbe ottenere la conduzione di un programma tutto suo. Ancora i dettagli non si sanno. Non si conosce nemmeno l’emittente. Potrebbe essere Canale 5 oppure qualcosa su Discovery o sulla Rai. Tutto è possibile in questo momento. La trasmissione dovrebbe partire in autunno. Tra le ipotesi che possiamo fare c’è quella del GF Vip Party due volte a settimana su Mediaset Infinity.

Oppure, forse, un one woman show come accaduto per Tommaso Zorzi sempre sulla piattaforma streaming di Mediaset, all’interno del quale potrebbe intervistare tanti Vip. Rimaniamo in attesa di altre informazioni, soprattutto di sapere se questa indiscrezione si rivelerà vera oppure errata. Continuate a seguirci. Nel frattempo le notizie non terminano qui…